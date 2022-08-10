集團執行總裁Mark FitzPatrick表示，由於宏觀經濟於上半年出現重大波動，多個市場均出現股票指數走低、政府債券收益率大幅攀升及公司債券息差擴闊等情況。這些因素對集團資產負債表的綜合影響，加上投資跌幅超過負債減幅，令來自持續經營業務的稅後溢利按年大減90%至1.06億。

期內新業務利潤為10.98億，按年減少7%。Mark FitzPatrick解釋，由於應用於歐洲內含價值方法的利率上升、香港（其利潤向來較高）銷售額下降，再加上銀行保險銷售額錄得增長，抵銷了年度保費等值銷售額的增幅，令新業務利潤減少。

集團於期內錄得年度保費等值銷售額22.1億，按年增6%。12個亞洲壽險市場中有9個市場以及非洲業務均於期內錄得增長，當中內地年度保費等值銷售額增13%，新加坡增3%，但香港下跌10%。增長市場分部的年度保費等值銷售額則增20%。

保誠今早報93港元，跌1.01%。

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