港股今早受壓，恒指低開後下滑，以近半日低位收市，收報19588點，跌414點或2.07%。大市半日成交額479億元。科技、電動車、生科等增長股受壓，美團（3690）、比亞迪股份（1211）跌逾4%，藥明生物（2269）跌逾9%。內需消費亦有沽壓，李寧（2331）跌近半成。內房股捱沽。資源股偏好，兗礦能源（1171）靠穩，山東黃金（1787）升逾1%。本地股國泰（0293）、九倉置業（1997）逆市升。
港股疲弱，可以吼公用股增添防守。中電（0002）上半年錄得虧損，但維持派息。公司早前已發盈警，利淡因素已反映，隨着澳洲業務好轉，對股價有支持作用。中電股價近期低位徘徊，可以持有作收息。但倘再穿65元止蝕。
劉思明
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