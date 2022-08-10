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【有片：選股王】中電近期低位徘徊 可持有作收息

港股今早受壓，恒指低開後下滑，以近半日低位收市，收報19588點，跌414點或2.07%。大市半日成交額479億元。科技、電動車、生科等增長股受壓，美團（3690）、比亞迪股份（1211）跌逾4%，藥明生物（2269）跌逾9%。內需消費亦有沽壓，李寧（2331）跌近半成。內房股捱沽。資源股偏好，兗礦能源（1171）靠穩，山東黃金（1787）升逾1%。本地股國泰（0293）、九倉置業（1997）逆市升。