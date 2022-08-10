賀以禮表示，25%客運力評估，包括通關預估因素，現時恢復運力最大阻力是機組人員檢疫限制。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，一旦政府完全取消所有隔離檢疫措施，公司就恢復客運力仍有滯後期，需時重新培訓機組人員等，因此公司一直促請政府就完全取消隔離檢疫措施制定時間表，以便國泰可提早安排恢復客運力。

問及調回飛機回港進度方面，賀以禮表示，目前還有68架飛機放置在海外，香港機場則有36架。此前國泰有100架飛機放置在海外。

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