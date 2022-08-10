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賀以禮：機組人員隔離檢疫為恢復最大阻力 年底前客運恢復疫情前25%

國泰航空（0293）公布中期業績，談及前景展望，國泰主席賀以禮表示，最新入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，目標是在今年底逐步將可載客量及可載貨量分別增至疫情前水平25%及65%，賀以禮又指，相信下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。

賀以禮表示，25%客運力評估，包括通關預估因素，現時恢復運力最大阻力是機組人員檢疫限制。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，一旦政府完全取消所有隔離檢疫措施，公司就恢復客運力仍有滯後期，需時重新培訓機組人員等，因此公司一直促請政府就完全取消隔離檢疫措施制定時間表，以便國泰可提早安排恢復客運力。

問及調回飛機回港進度方面，賀以禮表示，目前還有68架飛機放置在海外，香港機場則有36架。此前國泰有100架飛機放置在海外。

 

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