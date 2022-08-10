上周傳出鄭州市房地產紓困專項基金規模暫定100億元人民幣(下同)後，據大本營在河南的建業地產（0832）官方微信公布，由鄭州國家中心城市產業發展基金作為母基金出資設立的鄭州市房地產紓困基金牽頭、鄭州地產集團參與，與建業集團就北龍湖金融島寫字樓項目達成合作。
建業指，紓困基金通過市場化、法制化的方式，按照國資監管的要求，與建業進行了本次合作。後期擬通過建設和運營，在龍湖金融島片區打造高端金融產業集聚區，助力鄭州市引入智慧產業，推動產業升級。
建業指，集團在2022年致力於積極盤活不動產資產，為公司補充流動性和償債資金，相繼與萬達集團就部分商業項目運營權達成戰略合作、與河南文旅投資集團就「只有河南」和「電影小鎮」兩大文旅項目達成股權合作、與河南鐵建投集團就建業地產股權達成合作。今次再度與國資牽手，顯示出企業「不躺平」、積極作為化解風險的決心，也彰顯出對企業信用的堅守和擔當。
建業續指，面對疫情反復、行業形勢的多重影響，部分房企壓力重重，為維護房地產行業平穩健康發展，鄭州市設立房地產紓困基金，按照「政府引導、多層級參與、市場化運作」的原則，重點引導、鼓勵央企、省市級國企等主體，靈活運用金融工具，參與盤活市域內存量房地產項目。此舉對於維護房地產市場平穩發展、穩定地方經濟大盤將起到重要作用。
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