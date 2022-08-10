建業指，紓困基金通過市場化、法制化的方式，按照國資監管的要求，與建業進行了本次合作。後期擬通過建設和運營，在龍湖金融島片區打造高端金融產業集聚區，助力鄭州市引入智慧產業，推動產業升級。

建業指，集團在2022年致力於積極盤活不動產資產，為公司補充流動性和償債資金，相繼與萬達集團就部分商業項目運營權達成戰略合作、與河南文旅投資集團就「只有河南」和「電影小鎮」兩大文旅項目達成股權合作、與河南鐵建投集團就建業地產股權達成合作。今次再度與國資牽手，顯示出企業「不躺平」、積極作為化解風險的決心，也彰顯出對企業信用的堅守和擔當。

建業續指，面對疫情反復、行業形勢的多重影響，部分房企壓力重重，為維護房地產行業平穩健康發展，鄭州市設立房地產紓困基金，按照「政府引導、多層級參與、市場化運作」的原則，重點引導、鼓勵央企、省市級國企等主體，靈活運用金融工具，參與盤活市域內存量房地產項目。此舉對於維護房地產市場平穩發展、穩定地方經濟大盤將起到重要作用。

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