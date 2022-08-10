香港新業務利潤按年下跌31%至2.11億美元，幅度高於銷售額下跌。FitzPatrick解釋，本港保單貨幣主要為港元和美元，美國10年期國債收益率上升1.5厘，對保單內涵價值有負面影響。不過他認為即使美國加息影響短期債息，但10年期債息應不會如上半年再升一倍，因此下半年新業務利潤受利率影響會較少。

隨著第五波疫情逐漸消退，保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，代理活動有所回升，今年5月和6月活躍代理（至少簽下一張保單的代理）人數，較第五疫情時增加一成，七月代理活動繼續增長。疫情帶動健康保障產品需求，健康保障產品類別於整體業務的佔比增加5個百分點至30%。

期內銀行保險銷售額於按年上升5%，吳立賢表示第二季經銀行銷售的保單數目，按季上升86%。前花旗香港總經理林智剛上月加入保誠接任香港行政總裁，FitzPatrick表示是看重其零售客戶業務和數碼化經驗，而代理渠道仍是該行業務模式的重要部分，無意減少在代理渠道的投入。

保誠在中國內地合資業務年度保費等值銷售額增長13%至5.07億美元，不過新業務利潤按年下跌5%至2.17億美元。FitzPatrick表示，他指在內地不獨依靠單一渠道，除了代理外，亦有56個銀行伙伴，在99個城市的6000間分行銷售，有助在內地業務保持強勁增長。對於會否收購合資伙伴中信的持股，FitzPatrick表示期望可增加持股，不過中信亦喜愛該業務，目前未有新消息公布。

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