moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

保誠：放寬酒店隔離基於數據 期望也有助港與內地連接

保誠（2378）公布上半年業績，內地訪客業務仍未恢復，上半年受第五波疫情影響保險代理銷售活動，香港業務年度保費等值銷售額（APE）按年下跌10%至2.27億美元。香港自周五起，會將酒店隔離減至3日，有意見擔心或與內地免檢疫通關更遙遠，不過集團執行總裁Mark FitzPatrick表示，據其了解放寬決定是基於科學和數據，除了重新與全球連接，期望也有助連接內地，兩者皆對香港相當重要，認為決定是正確的方向。

香港新業務利潤按年下跌31%至2.11億美元，幅度高於銷售額下跌。FitzPatrick解釋，本港保單貨幣主要為港元和美元，美國10年期國債收益率上升1.5厘，對保單內涵價值有負面影響。不過他認為即使美國加息影響短期債息，但10年期債息應不會如上半年再升一倍，因此下半年新業務利潤受利率影響會較少。

隨著第五波疫情逐漸消退，保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，代理活動有所回升，今年5月和6月活躍代理（至少簽下一張保單的代理）人數，較第五疫情時增加一成，七月代理活動繼續增長。疫情帶動健康保障產品需求，健康保障產品類別於整體業務的佔比增加5個百分點至30%。

期內銀行保險銷售額於按年上升5%，吳立賢表示第二季經銀行銷售的保單數目，按季上升86%。前花旗香港總經理林智剛上月加入保誠接任香港行政總裁，FitzPatrick表示是看重其零售客戶業務和數碼化經驗，而代理渠道仍是該行業務模式的重要部分，無意減少在代理渠道的投入。

保誠在中國內地合資業務年度保費等值銷售額增長13%至5.07億美元，不過新業務利潤按年下跌5%至2.17億美元。FitzPatrick表示，他指在內地不獨依靠單一渠道，除了代理外，亦有56個銀行伙伴，在99個城市的6000間分行銷售，有助在內地業務保持強勁增長。對於會否收購合資伙伴中信的持股，FitzPatrick表示期望可增加持股，不過中信亦喜愛該業務，目前未有新消息公布。

其他報道

ESPRIT慶祝重返香港 下周六舉辦免費電車乘車日

戶戶送上半年調整後LBITDA擴大163% 擬結束荷蘭業務

內地對台動武言論 恐慌指數抽升 恒指創3個月新低 收市跌392點 成交一周最多

中移動﹕累計開通5G基站逾100萬個  深化與廣電共享基站合作

建銀國際入稟向蕭定一追討近2.94億元

國泰﹕有信心下半年現金流恢復正數    25％客運水平較年中呈倍增

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.87%

鄭州紓困基金首落地 與建業地產商廈項目合作

賀以禮：機組人員隔離檢疫為恢復最大阻力 年底前客運恢復疫情前25%

聯想：與PCCW Solutions合作料9月完成交易 長遠看好PC市場

保誠半年賺16.6億 少過預期

九倉上半年核心轉賺4.28億元  為內地存貨撥備20億

內地不放棄對台動武 恒指半日跌414點 檸萌上市半日跌1.62%

國泰中期虧損收窄至49.99億元 不派息

恒大前「軍師」任澤平︰該出手穩樓市了 

美國據報下月起訴 Google 涉控制網絡廣告市場

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 升至1.56% 續創逾2年高

Tesla遭創辦人馬斯克減持 套現68億美元

美國指控中國電纜製造商違反出口管制規定 助中興向伊朗提供限制性技術