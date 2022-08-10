moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

吳天海︰減辣檢討「無可厚非」  

日前行政會議召集人葉劉淑儀的樓市「減辣」言論後，令市場憧憬本港樓市或鬆綁。九龍倉（0004）主席吳天海於中期業績會表示，本港樓市辣招已經實施長達八至十年，現時就辣招作出檢討亦「無可厚非」，質疑「最初出招的原因今天是否仍然存在？」又指辣招「唔一定要取消，或可作出修改」。

他認為，葉劉的建議或只是一個方案，減辣「唔需要針對某一種買家，而是全面性」，值得行業商討。他又指，目前香港樓市除受疫情影響外，供應增加、供樓利息上升壓力及市民購買力的維持程度均會影響樓市。

談到內房爆煲及內地樓市時，吳天海指出，內地樓市持續上升十多年，雖然中央一直表明「房住不炒」，但大家「唔信，聽咗等於無聽」，但現時發現「做下來非常堅定，亦有其他嘢配合」，或導致樓市大方向轉向，所以九倉對內地投資比較審慎。

他指出，集團早年已減慢在內地新項目的投資，認為前景不樂觀，雖然現時部分城市穩定下來，但深度及規模都不大，故仍在觀察中。對於上半年再就內地存貨撥備近二十億元，他表示難估計下半年情況，要視乎市況再定，亦不急在內地再作新投資，於內地已投資綠城（3900），對投資感滿意。

他又透露，雖然有內房洽商公司收購資產，但「我哋投資條件相當高，一直未曾搵到合適對象，會作選擇性投資」。至於內房在港項目，他指早年會德豐亦曾從海航集團手上收購啟德項目，只要質素好又合適的都會考慮。

談到九倉在業績特別提到國家主席習近平有關本港地位的「四個必須」等，他指除非完全通關，否則本港難以重回舊貌。他認為刻下除了疫情發展，亦要留意最新的地緣政治發展，包括台海局勢會否爆發軍事衝突。若發生軍事衝突，對中國及本港經濟一定有好大打擊，故相信今年稍後召開的第二十次全國代表大會是「好重要時刻」，會留意包括內地抗疫防疫政策是否有變，對台政策的新方向等。

至於目前中港房地產市場皆前景不明，但吳天海明言九龍倉的老本行是做投資物業及房地產，一向「不熟不做」，現時市場僅有少數標青或醫療檢疫相關行業能抗疫，如旗下的物流業務上半年績佳，望做得更好，亦會視乎機會，考慮在現有基礎上投資或對外投資。

 

其他報道

英國基金Baillie Gifford據報並非沽售阿里持股 而是轉倉香港

匯豐：68個項目入選今年社區伙伴計劃 料34萬人可受惠

FT：台灣希望鴻海放棄投資紫光集團

保誠：放寬酒店隔離基於數據 期望也有助港與內地連接

ESPRIT慶祝重返香港 下周六舉辦免費電車乘車日

戶戶送上半年調整後LBITDA擴大163% 擬結束荷蘭業務

內地對台動武言論 恐慌指數抽升 恒指創3個月新低 收市跌392點 成交一周最多

中移動﹕累計開通5G基站逾100萬個  深化與廣電共享基站合作