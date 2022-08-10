他認為，葉劉的建議或只是一個方案，減辣「唔需要針對某一種買家，而是全面性」，值得行業商討。他又指，目前香港樓市除受疫情影響外，供應增加、供樓利息上升壓力及市民購買力的維持程度均會影響樓市。

談到內房爆煲及內地樓市時，吳天海指出，內地樓市持續上升十多年，雖然中央一直表明「房住不炒」，但大家「唔信，聽咗等於無聽」，但現時發現「做下來非常堅定，亦有其他嘢配合」，或導致樓市大方向轉向，所以九倉對內地投資比較審慎。

他指出，集團早年已減慢在內地新項目的投資，認為前景不樂觀，雖然現時部分城市穩定下來，但深度及規模都不大，故仍在觀察中。對於上半年再就內地存貨撥備近二十億元，他表示難估計下半年情況，要視乎市況再定，亦不急在內地再作新投資，於內地已投資綠城（3900），對投資感滿意。

他又透露，雖然有內房洽商公司收購資產，但「我哋投資條件相當高，一直未曾搵到合適對象，會作選擇性投資」。至於內房在港項目，他指早年會德豐亦曾從海航集團手上收購啟德項目，只要質素好又合適的都會考慮。

談到九倉在業績特別提到國家主席習近平有關本港地位的「四個必須」等，他指除非完全通關，否則本港難以重回舊貌。他認為刻下除了疫情發展，亦要留意最新的地緣政治發展，包括台海局勢會否爆發軍事衝突。若發生軍事衝突，對中國及本港經濟一定有好大打擊，故相信今年稍後召開的第二十次全國代表大會是「好重要時刻」，會留意包括內地抗疫防疫政策是否有變，對台政策的新方向等。

至於目前中港房地產市場皆前景不明，但吳天海明言九龍倉的老本行是做投資物業及房地產，一向「不熟不做」，現時市場僅有少數標青或醫療檢疫相關行業能抗疫，如旗下的物流業務上半年績佳，望做得更好，亦會視乎機會，考慮在現有基礎上投資或對外投資。

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