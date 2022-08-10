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時富投資中期扭虧 半年賺415萬 

時富投資（1049）公布，截至今年6月止中期業績，轉虧為盈，純利415.3萬元，去年同期虧損1044.3萬元。每股基本盈利5.1仙；不派中期股息。期內，收益按年減少5.87%至6.32億元。

時富金融（0510）公布，截至今年6月止，中期虧損擴大至3500.4萬元，去年同期虧損1902.9萬元。每股基本虧損13.4仙；不派中期股息。期內，總收益按年減少35.98%至3570.6萬元。

時富投資今日收報1.43元，跌2.06%；時富金融收報0.36元，跌1.37%。

 

 

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