中國人民銀行發表今年第二季中國貨幣政策執行報告，於下一階段主要政策思路，講述健全金融險預期部分時提及存款保險，是去季報告中未有提及，人行指要進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，發揮風險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。
今年4月起4間河南村鎮銀行存戶未能經網上取回存款或轉賬，引發儲戶大規模抗議，市傳涉及約四十萬儲戶和數百億元人民幣資金。存戶指他們是在村鎮銀行存款，應受50萬元（人民幣，下同）的存款保險所保障。不過有內地傳媒報道，客戶通過互聯網平台存入村鎮銀行的資金或是屬於理財產品，不在存款保險理賠範圍，引發爭議。
河南銀保監局自7月起向4間村鎮銀行客戶墊付存款，至今已進行四輪墊付，但所用資金沒有涉及存款保險。
7月通脹升至2.7%創兩年新高，人行表示，全年平均通脹在望實現3%的預期目標，生產物價升幅年內延續下行趨勢。人行指，消費需求復蘇回暖、生產物價向消費物價滯後傳導、新一輪豬肉價格上漲周期開始、能源和原材料成本仍處高位等因素影響，國內結構性通脹壓力可能加大，輸入性通脹壓力依然存在，預計下半年通脹升幅將有所上行，部分月份升幅可能階段性突破3%。
不過人行認為，中國經濟運行逐步恢復，供求關係基本穩定，貨幣條件適度，在糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，預計物價升幅仍將運行在合理區間。人行將密切關注，加強監測研判，警惕通脹反彈壓力。
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