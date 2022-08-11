美國7月通脹率低於預期，緩解聯儲局繼續大幅加息的壓力，但聯儲局兩名鷹派官員重申加息會持續到明年，而利率期貨方面則顯示，9月加息75個基點的可能性下降，加息50個基點的押注增加。美股止跌，三大指數創3個月新高，及齊創7月27日後最大升幅。美2年期10年期債息倒掛，曾見58.244基點，創有紀錄以來最闊，收報43.731基點。