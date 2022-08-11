美國7月通脹率低於預期，緩解聯儲局繼續大幅加息的壓力，但聯儲局兩名鷹派官員重申加息會持續到明年，而利率期貨方面則顯示，9月加息75個基點的可能性下降，加息50個基點的押注增加。美股止跌，三大指數創3個月新高，及齊創7月27日後最大升幅。美2年期10年期債息倒掛，曾見58.244基點，創有紀錄以來最闊，收報43.731基點。
道瓊斯工業平均指數收漲535點，升幅1.64%，報33309點。標普500指數收漲87點，升幅2.13%，報4210點。納斯達克綜合指數收漲360點，或2.89%，報12854點。
高盛升3.35%，報347.91美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻74點，而默沙東跌0.37%，報89.19元，拖低道指2點。
科技股方面，蘋果收市報169.24元，升2.61%，谷歌母公司Alphabet收市報119.7元，升2.63%，亞馬遜收市報142.69元，升3.52%，Facebook收市報178.34元，升5.82%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報439點。德國DAX指數收漲1.23%，報13700點；法國CAC 40指數漲0.52%，報6523點；英國富時100指數收漲0.26%，報7507點。