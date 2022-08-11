個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.54%，折合報300.15元；阿里巴巴（9988）升3.09%，折合報90.66元；美團（3690）升1.95%，折合報172.91元；匯控（0005）升0.57%，折合報52.25元；建行（0939）升0.14%，折合報4.88元。

道期現升0.237%；標期現升0.21%；納期現升0.29%。日股休市，韓股休市，澳股現升1.07%。

VIX指數隔晚跌9.32%或2.03點，報19.74點。

紐油現跌0.59%或0.55美元，報91.38美元；布油現跌0.5%或0.49美元，報96.91美元；金價現跌0.1%或1.95美元，報1790.43美元；LME 銅期貨隔晚升1.28%或102.5美元，報8085.5美元。美國10年期債息現升0.12%或0.0036厘，報2.7809厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中國移動（0941）、香港電訊（6823）、李寧（2331）、港鐵（0066）、中芯國際（0981）、太古（0019）、太古地產（1972）、光大水務（1857）、高偉電子（1415）、利亞零售（0831）、華虹半導體（1347）、永利澳門（1128）、惠理（0806）等。

旭輝（0884）擬6.74億向大股東售炮台山物業60%股權。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall上月GMV按月升2.4%至6.31億。

北京健康（2389）發盈警，上半年多蝕2100萬。

中國奧園（3883）首七月合同銷售額按年跌79%，億達中國同跌60%。

股價大瀉16%，龍湖（0960）︰去年已無新增商票，不存在違約拒付。

諾亞控股（6686）擬轉雙重主要上市。

創科實業（0669）半年多賺10.4%，中期息派95港仙。

時富投資（1049）中期扭虧，半年賺415萬 。

軟銀提前結算阿里（9988）遠期合約套現逾2676億，持股量降至14.6%。

保誠（2378）：放寬酒店隔離基於數據，期望也有助港與內地連接。

思捷環球（0330）宣布，為慶祝ESPRIT慶祝重返香港，下周六舉辦免費電車乘車日。

其他報道

宏利第二季核心盈利減9% 息0.33加元

美加息幅度料降 美股創3個月新高 道指升535點 美債息倒掛創紀錄最闊