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恒指高開229點 科指升1.69% 續受制於10天線

恒指今早高開229點或1.18%，報19840點，大市成交金額17億元；國指今早高開82點或1.24%，報6726點。恒生科技指數開市報4244點，升1.69%。

藍籌股成交金額14.06億元，佔大市成交82.7%；科指成份股成交金額8.54億元，佔大市成交50.23%；國指成份股成交金額10.54億元，佔大市成交62%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、京東（9618）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌62隻升，3隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升10.34%，報96元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌0.86%，報75.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報154.7元，升5.6%；跌幅最大的是京東（9618）開市報217.6元，跌0.37%。

恒指續低於10天線(19965.53點)。科指續低於10天線(4294.14點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國移動（0941）開市報51.9元，升0.19%。香港電訊（6823）開市報10.9元，無升跌。李寧（2331）開市報63.6元，升1.84%。港鐵（0066）開市報41.5元，升0.61%。中芯國際（0981）開市報17.38元，升1.4%。太古（0019）開市報46元，升1.77%。太古地產（1972）開市報18.72元，無升跌。光大水務（1857）無成交，報1.59元。高偉電子（1415）無成交，報15.96元。利亞零售（0831）無成交，報0.9元。華虹半導體（1347）開市報25.7元，升1.78%。永利澳門（1128）開市報4.75元，升0.64%。惠理（0806）開市報2.36元，升1.29%。

宏利（0945）第二季核心盈利減9% 息0.33加元。開市報145.1元，升1.97%。

旭輝（0884）擬6.74億向大股東售炮台山物業60%股權。開市報1.97元，升2.07%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall上月GMV按月升2.4%至6.31億。無成交，報4.5元。

北京健康（2389）發盈警，上半年多蝕2100萬。無成交，報0.079元。

股價大瀉16%，龍湖（0960）︰去年已無新增商票，不存在違約拒付。開市報22.05元，升5.5%。

諾亞控股（6686）擬轉雙重主要上市。開市報257.8元，升6.97%。

創科實業（0669）半年多賺10.4%，中期息派95港仙。開市報96元，升10.34%。

時富投資（1049）中期扭虧，半年賺415萬。無成交，報1.43元。

軟銀提前結算阿里（9988）遠期合約套現逾2676億，持股量降至14.6%。開市報91元，升3.47%。

保誠（2378）：放寬酒店隔離基於數據，期望也有助港與內地連接。開市報92.95元，升0.54%。

思捷環球（0330）宣布，為慶祝ESPRIT慶祝重返香港，下周六舉辦免費電車乘車日。無成交，報1.24元。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見6.08元，開市報6.08元，升2.18%；安德利果汁（2218）創52周高，見8.04元，開市報8.04元，升2.42%。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括亞倫國際（0684）低見1.3元，開市報1.3元，跌4.41%。

異動股

上升異動股，包括，靈寶黃金（3330）開市報1.04元，升14.29%；雲南水務（6839）開市報0.445元，升12.66%；創科實業（0669）開市報96元，升10.34%；友和（2347）開市報1.53元，升6.99%；諾亞控股（6686）開市報257.8元，升6.97%；偉易達（0303）開市報54.8元，升6.3%；知乎（2390）開市報20.6元，升5.86%；蔚來集團（9866）開市報154.7元，升5.6%；龍湖（0960）開市報22.05元，升5.5%。

下跌異動股，包括，易還財務（8079）開市報0.186元，跌14.68%；亞倫國際（0684）見52周低1.3元，開市報1.3元，跌4.41%；康健（3886）開市報0.46元，跌4.17%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.035元，跌3.59%；網上車市（1490）開市報0.33元，跌1.49%；朝雲集團（6601）開市報2.03元，跌1.46%；鴻承環保科技（2265）開市報0.7元，跌1.41%；廸生創建（0113）開市報3.95元，跌1%；友邦（1299）開市報75.2元，跌0.86%；東方海外（0316）開市報263.8元，跌0.83%。

 

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