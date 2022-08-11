港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升7.07點子至1.63756%，是2020年4月8日後最高，當日報1.67994%。對上一次連升7日是7月22日，當日拆息報1.01143%。
港元現報7.8459元升值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8478元，亦曾升值最多25點子，報7.8441元，是6月6日7.844元後最強。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.53點子至1.41351%；1星期HIBOR升12.78點子至1.52321%；2星期HIBOR升11.3點子至1.5522%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.41點子至2.35631%；6個月期HIBOR升7.73點子至3.09667%；12個月期HIBOR升2.87點子至3.6056%。
美元指數現報105.417升值0.221點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報2.38014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7426%，連續6日收窄，利差是2022年5月17日後最高，當日差距為-0.7398%
對上一次連續6日收窄，是2022年1月27日，當日利差報0.0927%。
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