港元現報7.8459元升值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8478元，亦曾升值最多25點子，報7.8441元，是6月6日7.844元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.53點子至1.41351%；1星期HIBOR升12.78點子至1.52321%；2星期HIBOR升11.3點子至1.5522%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.41點子至2.35631%；6個月期HIBOR升7.73點子至3.09667%；12個月期HIBOR升2.87點子至3.6056%。

美元指數現報105.417升值0.221點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報2.38014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7426%，連續6日收窄，利差是2022年5月17日後最高，當日差距為-0.7398%

對上一次連續6日收窄，是2022年1月27日，當日利差報0.0927%。

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