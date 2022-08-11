PayPal公布《2022年無國界商務報告》，發現香港消費者更熱衷於跨境網購，有77%受訪的香港網購消費者曾光顧國際購物平台，較2021年的73%高出4個百分點，令香港商家要贏得本地消費者更具挑戰性。PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳表示，在宏觀經濟的通脹壓力，加上供應鏈問題，香港商家亦可放眼全球市場，發展新興市場分散風險。
報告發現，現時已有23%的全球消費者開始完全居家工作或混合工作，更期待享受靈活的購物體驗。傅孟瑳認為，即使香港未來有機會放寬防疫措施，相信短期內對跨境網購的影響有限。他解釋，消費者現時的生活模式已有改變，疫情前沒有居家工作的模式，現時會更重視購物靈活性，保守估計跨境購物的趨勢會持續下去。
至於先買後付（Buy Now Pay Later、BNPL）的發展，傅孟瑳表示，BNPL近年十分受歡迎，PayPal在美國、英國、法國等市場亦有提供BNPL服務，認為可幫助商家及用戶的發展及靈活消費。他又指，PayPal作為國際支付平台，現時已在逾200個市場提供100種貨幣的支付服務，有助商家開拓全球市場。
報告顯示，今年香港消費者在海外購物的原因當中，45%受訪者認為產品較高品質，較去年的33%大增12個百分點；亦有41%受訪者購得本地未有供應的商品，較去年的35%亦增長6個百分點；47%受訪者認為價格更相宜，按年多出1個百分點。跨境購物的產品當中，40%為服飾；24%日常用品；23%為化妝品。此外，有47%的網購消費者透過社交平台發掘海外購物平台，較去年的42%上升5個百分點。
報告於2021年12月至2022年1月期間在14個主要市場，針對14000名18歲或以上，並在過去三個月曾經網購的消費者進行調查。
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