港鐵指，深圳地鐵四號綫車費自2010年開始營運以來均未有調高，因此對深圳地鐵四號綫作出9.62億元的減值撥備，若撇除相關撥備，經常性利潤應下跌68.9%及淨利潤應上升113.0%。

香港物業發展利潤77億元，主要來自 LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期）。預期在未來約12個月就東涌東站第一期及小蠔灣物業發展第一期（即第一期第一批次）（均須與政府簽訂項目協議及/或獲批地程序通過） 進行招標。

受到第五波新冠疫情衝擊，首六個月的乘客量及收入均按年下降。香港車務營運總收入按年跌3.1%至58.15億元，LBIT擴大21.4%至27.75億元。

雖然屯馬綫於去年6月全綫通車及東鐵綫過海段於今年5月通車帶來新增乘客量，港鐵於香港專營公共交通工具市佔率由去年首5月的46.2%增至今年首5月的47.2%，不過，上半年本地鐵路服務乘客量按年跌11.7%至5.7億人次，相關收入跌4.4%至47.82億元。

其他報道

香港電訊中期EBITDA多賺2% 息31.36仙

恒指收市升471點 科指升3.6% 齊升穿10天線 創科、太古績後升逾10%

斯林百蘭全新專門店落戶歐化德福廣場分店 推消費券雙重優惠

新城發展重慶樓盤據報質素差 內地業主維權遭暴力對待

富途信託獲新加坡發牌 至今逾200家企業客戶

雷軍：我公司賬上必須留一筆現金 確保能發18個月的工資

滬深三大指數全日高收 兩市成交破萬億

中汽協：7月汽車銷量增29.7% 新能源車增1.1倍

恒馳5推十大購車權益吸客 包括三年內6折保值回購、整車終身質保等