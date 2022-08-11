moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港鐵中期多賺77% 息0.42元 開新線 港乘客量仍跌11% 深圳線撇帳9.6億

港鐵（0066）公布，中期純利47.32億元，按年升77%，當中包括，物業發展利潤增1.52倍至77.86億元；經常性業務由去年同期賺9.12元，轉蝕6.78億元；投資物業公允價值計量虧損增加80%至23.76億元。中期息每股0.42元。

港鐵指，深圳地鐵四號綫車費自2010年開始營運以來均未有調高，因此對深圳地鐵四號綫作出9.62億元的減值撥備，若撇除相關撥備，經常性利潤應下跌68.9%及淨利潤應上升113.0%。

香港物業發展利潤77億元，主要來自 LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期）。預期在未來約12個月就東涌東站第一期及小蠔灣物業發展第一期（即第一期第一批次）（均須與政府簽訂項目協議及/或獲批地程序通過） 進行招標。

受到第五波新冠疫情衝擊，首六個月的乘客量及收入均按年下降。香港車務營運總收入按年跌3.1%至58.15億元，LBIT擴大21.4%至27.75億元。

雖然屯馬綫於去年6月全綫通車及東鐵綫過海段於今年5月通車帶來新增乘客量，港鐵於香港專營公共交通工具市佔率由去年首5月的46.2%增至今年首5月的47.2%，不過，上半年本地鐵路服務乘客量按年跌11.7%至5.7億人次，相關收入跌4.4%至47.82億元。

 

其他報道

香港電訊中期EBITDA多賺2% 息31.36仙

恒指收市升471點 科指升3.6% 齊升穿10天線 創科、太古績後升逾10%

斯林百蘭全新專門店落戶歐化德福廣場分店 推消費券雙重優惠

新城發展重慶樓盤據報質素差 內地業主維權遭暴力對待

富途信託獲新加坡發牌 至今逾200家企業客戶

雷軍：我公司賬上必須留一筆現金 確保能發18個月的工資

滬深三大指數全日高收 兩市成交破萬億

中汽協：7月汽車銷量增29.7% 新能源車增1.1倍

恒馳5推十大購車權益吸客 包括三年內6折保值回購、整車終身質保等