港鐵（0066）公布，中期純利47.32億元，按年升77%，當中包括，物業發展利潤增1.52倍至77.86億元；經常性業務由去年同期賺9.12元，轉蝕6.78億元；投資物業公允價值計量虧損增加80%至23.76億元。中期息每股0.42元。
港鐵指，深圳地鐵四號綫車費自2010年開始營運以來均未有調高，因此對深圳地鐵四號綫作出9.62億元的減值撥備，若撇除相關撥備，經常性利潤應下跌68.9%及淨利潤應上升113.0%。
香港物業發展利潤77億元，主要來自 LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期）。預期在未來約12個月就東涌東站第一期及小蠔灣物業發展第一期（即第一期第一批次）（均須與政府簽訂項目協議及/或獲批地程序通過） 進行招標。
受到第五波新冠疫情衝擊，首六個月的乘客量及收入均按年下降。香港車務營運總收入按年跌3.1%至58.15億元，LBIT擴大21.4%至27.75億元。
雖然屯馬綫於去年6月全綫通車及東鐵綫過海段於今年5月通車帶來新增乘客量，港鐵於香港專營公共交通工具市佔率由去年首5月的46.2%增至今年首5月的47.2%，不過，上半年本地鐵路服務乘客量按年跌11.7%至5.7億人次，相關收入跌4.4%至47.82億元。
其他報道
恒指收市升471點 科指升3.6% 齊升穿10天線 創科、太古績後升逾10%