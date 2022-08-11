常住居民計，今年為718.19萬人，較去年同期減少10.77萬人。流動居民今年為10.97萬人，按年減少2200人。

政府發言人強調自然減少（即死亡多於出生）在期內擴大，過去五年，出生人數由16年中至17年中的5.95萬人降至3.51萬。過去兩年出生人數大幅下跌亦可能是受到自2020年年初爆發的2019冠狀病毒病疫情影響。

政府發言人表示，「在2019冠狀病毒病的持續影響下，香港和內地以至世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，跨境行程受到嚴重影響，我們觀察到移入香港的人數（包括單程證持有人和外籍家庭傭工等）繼續處於低水平。其中，在2021年年中至2022年年中不時因應當時2019冠狀病毒病情況對從若干地方來港的人士實施的登機限制影響了人口移入。在2021年年中至2022年年中抵港的單程證持有人數目（1.83萬人）雖然較一年前（1.39萬人）略為回升，但仍顯著低於疫情發生前的水平（在2018年年中至2019年年中為4.44萬人）。同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港。這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出」。

「相信疫情和相關的防疫要求影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證／進入許可的人士。當隔離和社交距離措施放寬後，這問題可能會得到解決。在匯聚人才方面，政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動」。

政府發言人補充，「淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出」。

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