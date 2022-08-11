通訊局指，根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括：數碼通現時沒有向任何新舊客戶提供2G服務計劃、受是次終止2G服務影響的客戶（即仍在使用2G手機／裝置連接數碼通網絡的客戶）所佔比例極低，以及數碼通已為受影響客戶提供優惠方案以升級其2G手機／裝置、為選擇不升級其2G手機／裝置的客戶提供良好的終止服務安排，並給予受影響客戶充分時間的通知和客戶服務支援。另外，在批准是次申請時，通訊局同時要求數碼通在有關網絡關閉前須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。

通訊局指，數碼通可將終止2G服務後騰出的頻譜重新調配，以提供較新世代的流動服務，讓其客戶享用更先進流動服務帶來的更大網絡容量及更優越功能。

通訊局指，受影響客戶可參閱數碼通今日發布終止其2G服務的新聞公報。有關客戶宜盡快聯絡數碼通，以了解安排詳情，並考慮升級其2G手機／裝置至較新世代手機／裝置，以享用新一代流動服務的更佳服務質素，以及更先進和創新的功能。

數碼通（0315）收報4.17元，升1.46%。

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