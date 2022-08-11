moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

通訊辦：數碼通10月14日起全面終止2G服務 可重新調配頻譜

通訊辦公布，通訊事務管理局就數碼通電訊有限公司（數碼通）申請於2022年10月14日起全面終止提供第二代流動（2G）服務給予事先同意。

通訊局指，根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括：數碼通現時沒有向任何新舊客戶提供2G服務計劃、受是次終止2G服務影響的客戶（即仍在使用2G手機／裝置連接數碼通網絡的客戶）所佔比例極低，以及數碼通已為受影響客戶提供優惠方案以升級其2G手機／裝置、為選擇不升級其2G手機／裝置的客戶提供良好的終止服務安排，並給予受影響客戶充分時間的通知和客戶服務支援。另外，在批准是次申請時，通訊局同時要求數碼通在有關網絡關閉前須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。

　　 

通訊局指，數碼通可將終止2G服務後騰出的頻譜重新調配，以提供較新世代的流動服務，讓其客戶享用更先進流動服務帶來的更大網絡容量及更優越功能。

　　 

通訊局指，受影響客戶可參閱數碼通今日發布終止其2G服務的新聞公報。有關客戶宜盡快聯絡數碼通，以了解安排詳情，並考慮升級其2G手機／裝置至較新世代手機／裝置，以享用新一代流動服務的更佳服務質素，以及更先進和創新的功能。

數碼通（0315）收報4.17元，升1.46%。

 

其他報道

財險首7月保費收入按年升近10% 新華保險同升2%

Siri誤指韓國是日本領土 蘋果已糾正錯誤

Now TV取得卡塔爾2022年世界盃播放權 料帶動上客及廣告收入

利亞零售中期少賺27% 息2仙

香港人口減少12萬 淨移出11.3萬 政府：沒有港人移居外地的直接統計數字

港鐵中期多賺77% 息0.42元 開新線 港乘客量仍跌11% 深圳線撇帳9.6億

中移動半年收入增12%勝預期 中期息2.2元

香港電訊中期EBITDA多賺2% 息31.36仙