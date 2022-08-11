長和（0001）旗下的屈臣氏集團宣布，為響應國際青年日，承諾於2030年前為全球青年提供20萬個就業機會，讓他們取得工作經驗，發展事業。集團表示，將會提供多元化的就業機會，包括店舖、配送中心、以及總部辦公室的工作。職位涵蓋不同範疇，由顧客服務到市場推廣、數碼開發、電子商貿、數據分析、財務及可持續發展等等。
集團引述世界經濟論壇，表示疫情嚴重影響世界各地的勞動市場，令青年就業面臨嚴峻挑戰。早在疫情之前，青年失業問題經已存在，15至24歲青年的失業率是25歲以上人士的三倍，而疫情令情況更趨嚴重。集團人力資源總監（亞洲）蔣仲華稱疫情令環球經濟不景，較少工作經驗的青年難以找到合適工作，集團希望能夠為他們提供更多就業機會、提升他們的自信和能力，集團亦願意聆聽他們的意見，從而改善其業務。
集團又提到，在2018年成立的香港首家零售學院，目前已有超過 4400人於不同級別的課程中畢業。
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