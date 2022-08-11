集團引述世界經濟論壇，表示疫情嚴重影響世界各地的勞動市場，令青年就業面臨嚴峻挑戰。早在疫情之前，青年失業問題經已存在，15至24歲青年的失業率是25歲以上人士的三倍，而疫情令情況更趨嚴重。集團人力資源總監（亞洲）蔣仲華稱疫情令環球經濟不景，較少工作經驗的青年難以找到合適工作，集團希望能夠為他們提供更多就業機會、提升他們的自信和能力，集團亦願意聆聽他們的意見，從而改善其業務。

集團又提到，在2018年成立的香港首家零售學院，目前已有超過 4400人於不同級別的課程中畢業。

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