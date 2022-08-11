惠理集團（0806）公布，截至今年6月底止中期業績，由盈轉虧，虧損4.29億元，去年同期純利2.1億元；每股基本虧損23.2仙；不派中期股息。
期內，其中，費用收入3.32億元，按年減少53.1%。管理費跌38.8%至3.07億元，表現費更大跌99%，僅得90萬元。
截至6月底，集團管理資產74.92億美元，較去年底減少25.4%，管理資產減少主要由於在不利市況及利率上升的推動下，基金於今年上半年錄得17.58億美元的負回報及6.59億美元的贖回淨額。
就基金的整體表現而言，管理基金的資產加權平均回報於回顧期間下降17.9%。今年上半年，認購總額由去年下半年的9.82億美元減少至6.58億美元。贖回總額由去年下半年23.25億美元，減少至今年上半年的13.17億美元，贖回淨額為6.59億美元，較去年底減少50.93%。
其他報道
通訊辦：數碼通10月14日起全面終止2G服務 可重新調配頻譜
Now TV取得卡塔爾2022年世界盃播放權 料帶動上客及廣告收入
香港人口減少12萬 淨移出11.3萬 政府：沒有港人移居外地的直接統計數字
港鐵中期多賺77% 息0.42元 開新線 港乘客量仍跌11% 深圳線撇帳9.6億
恒指收市升471點 科指升3.6% 齊升穿10天線 創科、太古績後升逾10%