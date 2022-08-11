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惠理中期轉虧 蝕4.3億 表現費勁跌99%

惠理集團（0806）公布，截至今年6月底止中期業績，由盈轉虧，虧損4.29億元，去年同期純利2.1億元；每股基本虧損23.2仙；不派中期股息。

期內，其中，費用收入3.32億元，按年減少53.1%。管理費跌38.8%至3.07億元，表現費更大跌99%，僅得90萬元。

截至6月底，集團管理資產74.92億美元，較去年底減少25.4%，管理資產減少主要由於在不利市況及利率上升的推動下，基金於今年上半年錄得17.58億美元的負回報及6.59億美元的贖回淨額。

就基金的整體表現而言，管理基金的資產加權平均回報於回顧期間下降17.9%。今年上半年，認購總額由去年下半年的9.82億美元減少至6.58億美元。贖回總額由去年下半年23.25億美元，減少至今年上半年的13.17億美元，贖回淨額為6.59億美元，較去年底減少50.93%。

惠理今日收報2.41元，升3.43%。

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