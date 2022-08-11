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太古地產：上半年租務市場疲軟

太古地產（1972）集團行政總裁彭國邦表示，本港的租務市場有挑戰性，更呈疲軟狀態，市場上有較高空置率，集團在金鐘續租租金有負增長情況。不過，太古廣場、太古坊一座出租率達97-98%，新辦公大樓續租情況亦持平穩定 。

至於太古地產（1972）早前宣布投放1000億元的投資計劃，集團行政總裁彭國邦表示有關進度良好，當中500億元投放於中國內地市場，300億元用於太古坊及太古廣場，而太古坊將於年底前落成。集團亦收購已收購仁孚大廈，以擴展太古坊。

太古財務董事馬天偉表示，今日宣布回購A 、B 股40億股份，股價兩者上升10% ，並沒有計劃改變股份結構比例。對於早前出售海洋業務，則循環使用於3個核心業務增長中。

彭國邦又提到，太古坊2座的租客反應良好，為配合ESG發展，將改善配套，開放綠化空間，以配合員工身心需要。

 

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