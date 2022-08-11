匯控指分拆不能為股東帶來額外價值，消息人士則稱，據外部機構估計，分拆將帶來250億至350億美元（約1963億至2748億港元）的估值提升，以及釋放超過80億美元的資本要求。

匯控提及，有45%的批發業務收入是來自跨國企業客戶，分拆將令匯控有失去客戶的風險。消息人士認為，分拆後匯控仍作爲匯控亞洲主要股東，雙方可簽訂代理合作協議，繼續維持全球協同效應。另外，批發業務中包括大量亞洲內部的業務，不會受到分拆的影響。匯控現有客戶，特別是中小企業、中等規模上市公司等工商金融客戶，不一定因爲分拆而更換銀行，因為他們更換銀行可能面臨巨大的轉換成本。

為滿足分拆後的亞洲業務要建立400億美元（約3120億港元）的自有資金和合格負債最低要求（MREL），匯控亞洲須負擔十數億美元再融資成本。消息人士認為，匯控亞洲若直接發行MREL債務，可避免與現有MREL債權人重新談判，節省高額成本；目前匯控也有400億美元MREL債於2025年到期，分拆後新增的財務成本可在3年內消化。如獲得監管機構在過渡期豁免要求，匯控亞洲甚至可以完全可避免因MREL産生的額外成本，而非匯控聲稱的十億美元成本。

匯控指，分拆後亞洲業務需投入時間和成本，重建資訊科技系統，消息人士認為，匯控亞洲可根據服務協議繼續與匯控共享系統，逐步過渡到恒生銀行模式，即通過一系列協議，使用匯控的部分核心系統。另外，匯控亞洲目前每年向匯控支付62億美元的共享系統基礎設施費用，比亞洲銀行同業支付的費用相對為高，例如較星展高近7倍。

對於匯控管理層以業務正在改善，明年以後達有形資本回報率可達12%以上打動股東，消息人士認為幾乎所有收入增長都是依賴階段性的、短暫且不可控的加息周期，其業績表現不佳的問題尚未從根本上解決，匯控亞洲現有模式效率低，無法與亞洲同行競爭，需徹底變革。

不過，對於匯控同列出，分拆需要25個地區監管當局同意、約25%投資者表示因匯控亞洲不會列入在富時英國指數而日後不太可能持股、需時處理分拆事務或延誤其他決策投資、稅務影響、分拆或令信用評級下降帶動融資成本上升的理據，平保方面消息則未有相關的反駁。

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