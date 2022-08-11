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香港電訊：年底5G滲透率可達30％  Now TV和Viu獨家播放本屆世界盃

香港電訊（6823）集團董事總經理許漢卿於業績記者會上表示， 預計今年年底前5G 滲透率可達至30%。截至7月，5G客戶數目達91.8萬戶，滲透率達28%。

許漢卿表示，收費電視服務業務受到充滿挑戰的經濟環境、競爭和移民影響，截至6月底收費電視Now TV收入按年跌2.3%至12.03億元，但Now TV的安裝收費電視用戶人數按年升2%至137.8萬戶。

許漢卿又表示，Now TV奪得FIFA世界盃卡塔爾2022的獨家播放權，今屆世界杯將於11月至12月舉行，Now TV會以4K畫質播放全部64場賽事，由於有不少賽事於香港黃昏時間舉行，令更多觀眾可於電視黃金時間收看賽事，同時預期可帶動下半年服務訂購及廣告收入。香港電訊又透露，免費電視ViuTV將播放19場FIFA世界盃卡塔爾賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。Now E亦會播放今屆賽事。

香港電訊又表示，拍住賞（Tap & Go）用戶按年升27%至352.2萬戶，主要用戶群為千禧世代，用戶交易額升2.5倍。而使用HKT智能POS商戶達7200，按年升1.5倍。

許漢卿表示，今年5月，香港電訊聯保電盈（0008）與The Sandbox 合作，成為首個融合通訊、媒體及科技的香港機構進駐元宇宙。集團旨在運用數碼生態圈，通過連接現實和虛擬世界，發掘Web3的潛在商機。