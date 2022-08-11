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港鐵: 無意進行股本融資

港鐵（0066）雖然在香港、內地及國際鐵路經營上出現虧損，加上未來需要為新鐵路建設投資1000億元，亦要每年應付投資100億元用作提升及維修鐵路所需，但是財務總監許亮華表示，集團財務狀況穩健、淨負債比率只有12.7%，加上手上現金及借貸額度尚有逾300億元，因此無需股本融資。

集團行政總裁金澤培表示，香港鐵路業務過去數年累計LBITDA逾百億元，但是在票價方面仍會依機制去調整票價，亦歡迎港府放寬防疫措施，期望幫助客量回升。雖然中期業務顯示，依靠賣樓及發展項目提供盈利，但盈利會隨物業發展而增減，因此他希望香港抗疫成功，盡量幫助經常性業務回復正常。

物業及國際業務總監鄧智輝補充，未來港鐵及代理九鐵分別有3個及2個發展項目推出，共有4500個住宅可供發售。另東涌及小濠灣一期共有約2600個單位的項目，連同東涌牽引配電站，亦共有4200個單位有待發展。

至於期內需就深圳四號線作9.62億元減值虧損方面，中國內地業務及全球營運標準常務總監劉天成表示，該項項目自營運10多年來沒有調整票價，期間亦受疫情影響，他們正待深圳市落實定價機制，為審慎起見，才作安排減值。

 

 

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