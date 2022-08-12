美國7月生產者價格(PPI)兩年多來首次按月下降，表明通脹壓力緩解，不過，投資者擔心通脹數據下降引發的股市升勢或許過度，而且聯儲局勢將保持貨幣政策緊縮行動，標指、納指下跌，道指亦升幅收窄，曾升最多1.03%，高見33651.8點，是5月5日後最高。美2年期10年期債息倒掛情況持續，但幅度進一步收窄，最闊為44.771基點，昨已收窄至33.35基點點，是8月3日30.671點後最窄，昨收報33.507基點。
道瓊斯工業平均指數收漲27點，升幅0.09%，報33336點。標普500指數收跌2點，跌幅0.08%，報4207點。納斯達克綜合指數收跌74點，或0.59%，報12779點。
迪士尼升4.68%，報117.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而聯合健康跌0.9%，報532.86元，拖低道指32點。
科技股方面，蘋果收市報168.49元，跌0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報118.84元，跌0.71%，亞馬遜收市報140.64元，跌1.43%，Facebook收市報177.49元，跌0.47%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報440點。德國DAX指數收跌0.05%，報13694點；法國CAC 40指數漲0.33%，報6544點；英國富時100指數收跌0.55%，報7465點。