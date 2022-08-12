美國7月生產者價格(PPI)兩年多來首次按月下降，表明通脹壓力緩解，不過，投資者擔心通脹數據下降引發的股市升勢或許過度，而且聯儲局勢將保持貨幣政策緊縮行動，標指、納指下跌，道指亦升幅收窄，曾升最多1.03%，高見33651.8點，是5月5日後最高。美2年期10年期債息倒掛情況持續，但幅度進一步收窄，最闊為44.771基點，昨已收窄至33.35基點點，是8月3日30.671點後最窄，昨收報33.507基點。