個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.83%，折合報306.12元；阿里巴巴（9988）升1.37%，折合報93.01元；美團（3690）升0.13%，折合報176.63元；匯控（0005）升0.09%，折合報52.55元；建行（0939）跌0.85%，折合報4.9元。

道期現升0.096%；標期現升0.11%；納期現升0.19%。日股現升1.62%，韓股現升0.09%，澳股現跌0.52%。

VIX指數隔晚升2.33%或0.46點，報20.2點。美2年期10年期債息倒掛，現為34.874基點。

紐油現跌0.31%或0.29美元，報94.04美元；布油現跌0.29%或0.28美元，報99.31美元；金價現跌0.13%或2.45美元，報1787.27美元；LME 銅期貨隔晚升1.08%或87.5美元，報8173美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0073厘，報2.8949厘。

今日焦點股份可留意：

李寧（2331）中期多賺11.6%至21.89億元人民幣。

多間公司公布業績，包括金沙中國（1928）、電盈（0008）、堡獅龍（0592）、潤泥（1313）、朗廷－ＳＳ（1270）、同仁堂國藥（3613）、紫金礦業（2899）。

金朝陽（0878）擬32億售銅鑼灣希雲大廈。

中芯國際（0981）第二季純利按年跌25% 。

德視佳（1846）發盈警，料上半年少賺29%。

中移動（0941）：美股ADR退市程序接近完成，明年派息率可望達70%以上。

中國人保（1339）首7月保費收入按年升10.8%。

港鐵（0066）：無意進行股本融資。港鐵中期多賺77%，息0.42元，開新線，港乘客量仍跌11%，深圳線撇帳9.6億。

廖創興企業（0194）中期少賺48.6%，息18仙。

香港電訊（6823）：年底5G滲透率可達30％， NowTV和Viu獨家播放本屆世界盃。香港電訊中期EBITDA多賺2%，息31.36仙。

平保（2318）認為匯控（0005）跨大分拆負面影響，堅信可釋350億美元價值。

太古地產（1972）：上半年租務市場疲軟。

惠理（0806）中期轉虧，蝕4.3億，表現費勁跌99%。

太古（0019）：除非取消所有通關限制，否則難回復疫前水平。

通訊辦：數碼通（0315）10月14日起全面終止2G服務，可重新調配頻譜。

雅居樂（3383）指已存入足夠資金用於贖回8月到期2億美元優先票據。

財險（2328）首7月保費收入按年升近10%。

新華保險（1336）首7月保費收入按年升2%。

利亞零售（0831）中期少賺27%，息2仙。

中移動（0941）半年收入增12%勝預期，中期息2.2元。

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