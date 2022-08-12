恒指今早高開75點或0.38%，報20158點，大市成交金額12億元；國指今早高開31點或0.46%，報6854點。恒生科技指數開市報4357點，升0.71%。
藍籌股成交金額5.12億元，佔大市成交42.66%；科指成份股成交金額3.66億元，佔大市成交30.5%；國指成份股成交金額9.85億元，佔大市成交82.08%。
京東（9618）、李寧（2331）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。
藍籌7隻升，57隻下跌，5隻無升跌。李寧（2331）升2.99%，報68.9元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.34%，報125.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報96.2元，升5.89%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.04元，跌1.26%。
恒指續高於10天線(19989.89點)，上試20天線(20319.91點)。科指續高於10天線(4305點)，上試20天線(4421.95點)。
李寧（2331）中期多賺11.6%至21.89億元人民幣。開市報68.9元，升2.99%。
多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）開市報5.47元，跌0.73%。電盈（0008）開市報4.15元，跌0.48%。堡獅龍（0592）無成交，報0.475元。潤泥（1313）開市報4.75元，無升跌。朗廷－ＳＳ（1270）無成交，報0.93元。同仁堂國藥（3613）開市報9.62元，升0.21%。紫金礦業（2899）開市報9.4元，升0.64%。
金朝陽（0878）擬32億售銅鑼灣希雲大廈。開市報6.88元，升9.55%。
中芯國際（0981）第二季純利按年跌25% 。開市報17.6元，跌0.68%。
德視佳（1846）發盈警，料上半年少賺29%。無成交，報5.77元。
中移動（0941）：美股ADR退市程序接近完成，明年派息率可望達70%以上。開市報52.8元，升2.03%。
中國人保（1339）首7月保費收入按年升10.8%。開市報2.32元，升0.43%。
港鐵（0066）：無意進行股本融資。港鐵中期多賺77%，息0.42元，開新線，港乘客量仍跌11%，深圳線撇帳9.6億。開市報5.47元，跌0.73%。
廖創興企業（0194）中期少賺48.6%，息18仙。無成交，報7.14元。
香港電訊（6823）：年底5G滲透率可達30％， NowTV和Viu獨家播放本屆世界盃。香港電訊中期EBITDA多賺2%，息31.36仙。開市報11元，升0.73%。
平保（2318）認為匯控（0005）跨大分拆負面影響，堅信可釋350億美元價值。平保開市報44.95元，跌0.11%。匯控開市報5.47元，跌0.73%。
太古地產（1972）：上半年租務市場疲軟。開市報18.6元，跌1.06%。
惠理（0806）中期轉虧，蝕4.3億，表現費勁跌99%。開市報2.41元，無升跌。
太古（0019）：除非取消所有通關限制，否則難回復疫前水平。開市報50.65元，升1.5%。
通訊辦：數碼通（0315）10月14日起全面終止2G服務，可重新調配頻譜。開市報4.17元，無升跌。
雅居樂（3383）指已存入足夠資金用於贖回8月到期2億美元優先票據。開市報2.36元，跌0.42%。
財險（2328）首7月保費收入按年升近10%。開市報7.61元，升0.26%。
新華保險（1336）首7月保費收入按年升2%。無成交，報18.52元。
利亞零售（0831）中期少賺27%，息2仙。開市報0.86元，跌4.44%。
中移動（0941）半年收入增12%勝預期，中期息2.2元。開市報52.8元，升2.03%。
異動股
上升異動股，包括，金朝陽（0878）開市報6.88元，升9.55%；民生教育（1569）開市報0.73元，升7.35%；諾亞控股（6686）開市報280元，升7.28%；貝殼（2423）開市報39.9元，升6.4%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.435元，升6.63%；廸生創建（0113）開市報3.9元，升5.98%；小鵬汽車（9868）開市報96.2元，升5.89%；蔚來集團（9866）開市報165元，升4.5%。
下跌異動股，包括，利亞零售（0831）開市報0.86元，跌4.44%；瑞慈醫療（1526）開市報0.71元，跌4.05%；保利協鑫（3800）開市報2.95元，跌3.91%；中生製藥（1177）開市報4.31元，跌3.58%；中海宏洋（0081）開市報3.45元，跌3.09%；康聖環球（9960）開市報2.23元，跌2.62%；復星（0656）開市報5.88元，跌2.49%；新奧能源（2688）開市報125.1元，跌2.34%；晶苑國際（2232）開市報2.59元，跌2.26%。
其他報道
港股ADR跌11點 夜期低水54點 美期亞股升 電盈、金沙等業績