報道提及，習近平對幾個月的外交努力未能阻止佩洛西的計劃行程感到沮喪。知情人士指，在7月28日的通話中，習近平警告拜登，若佩洛西訪台，會面臨後果，但未說明是什麼後果。習近平同時暗示，他無意與美國開戰，並說雙方都需要「維護和平與安全」。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，在與拜登的通話中，「習主席闡述了中國在台灣問題上的原則立場」。美國政府官員指出，他們已向中方表明，美方奉行長期支撐美中關係的「一個中國」政策，但國會議員有權到台灣出訪。

在佩洛西離開台灣後，中國進行了連續數日的大規模軍事演習。知情人士表示，中國領導人尋求作出克制的回應，既要強有力但又不會激起美國及其盟友的升級反應。報道提到，習近平希望在中共二十大前維持穩定。外界預計，屆時他將被確認繼續擔任中國最高領導人，再獲得一個五年任期。

港股暫穩守20000點大關，報20,069點，跌12點或0.06%。

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