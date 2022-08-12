美國眾議院議長佩洛西訪台前後，市場預期中美緊張局勢升溫，期間環球股市震盪，港股一度急挫。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平在佩洛西訪問台灣的四天前，曾與美國總統拜登通電話，並表示現在不是爆發全面危機的時候。
報道提及，習近平對幾個月的外交努力未能阻止佩洛西的計劃行程感到沮喪。知情人士指，在7月28日的通話中，習近平警告拜登，若佩洛西訪台，會面臨後果，但未說明是什麼後果。習近平同時暗示，他無意與美國開戰，並說雙方都需要「維護和平與安全」。
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，在與拜登的通話中，「習主席闡述了中國在台灣問題上的原則立場」。美國政府官員指出，他們已向中方表明，美方奉行長期支撐美中關係的「一個中國」政策，但國會議員有權到台灣出訪。
在佩洛西離開台灣後，中國進行了連續數日的大規模軍事演習。知情人士表示，中國領導人尋求作出克制的回應，既要強有力但又不會激起美國及其盟友的升級反應。報道提到，習近平希望在中共二十大前維持穩定。外界預計，屆時他將被確認繼續擔任中國最高領導人，再獲得一個五年任期。
港股暫穩守20000點大關，報20,069點，跌12點或0.06%。
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