港元現報7.8359元升值85點子，曾貶值最多7點子，報7.8451元，亦曾升值最多109點子，報7.8335元，是4月6日7.8335元後最強，以升值幅度最多0.14%計，亦是2020年3月16日後最大升幅，當日升值幅度為0.17%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.66點子至1.45006%；1星期HIBOR跌0.36點子至1.51964%；2星期HIBOR升4.24點子至1.59458%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.16點子至2.37786%；6個月期HIBOR升1.49點子至3.11161%；12個月期HIBOR升1.85點子至3.62411%。

美元指數現報105.255升值0.165點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報2.40043%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7167%，連續7日收窄，利差是2022年5月13日後最高，當日差距為-0.7071%

對上一次連續7日收窄，是2021年11月24日，當日利差報0.0061%。

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