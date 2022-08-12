市場認為近日升幅過多，美股道指隔晚升幅收窄，標指納指更倒跌，港股近日由低位反彈逾700點，今早亦借機整固，恒指今早高開75點，見半日高位，低位跌71點，高低波幅僅147點，恒指科指齊受制於20天線。

恒指半日升64點或0.32%，報20146點，大市成交金額392億元；國指升32點或0.47%，報6855點。恒生科技指數收報4349點，升0.53%。

藍籌股成交金額152.22億元，佔大市成交38.83%；科指成份股成交金額78.29億元，佔大市成交19.97%；國指成份股成交金額134.37億元，佔大市成交34.27%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、平保（2318）拖累大市。

藍籌35隻升，29隻下跌，5隻無升跌。李寧（2331）升5.83%，收報70.8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.39%，收報21.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報95.15元，升4.73%；跌幅最大的是中芯（0981）收報17.44元，跌1.58%。

恒指續高於10天線(19988.75點)，受制於20天線(20319.34點)。科指續高於10天線(4304.22點)，受制於20天線(4421.56點)。

北水南下合計淨流入9.63億元，較上日增加0.78%，連續第3日流入，累計流入31.99億元。南水北上合計淨流入19.39億元人民幣，較上日減少85.41%，連續第2日流入，累計流入152.35億元。

李寧（2331）中期多賺11.6%至21.89億元人民幣。收報70.8元，升5.83%。

多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報18元，升0.67%。電盈（0008）收報4.16元，跌0.24%。堡獅龍（0592）收報0.48元，升1.05%。潤泥（1313）收報4.78元，升0.63%。朗廷－ＳＳ（1270）收報0.94元，升1.08%。同仁堂國藥（3613）收報9.51元，跌0.94%。紫金礦業（2899）收報9.46元，升1.28%。

金朝陽（0878）擬32億售銅鑼灣希雲大廈。收報6.88元，升9.55%。

中芯國際（0981）第二季純利按年跌25% 。收報17.44元，跌1.58%。

德視佳（1846）發盈警，料上半年少賺29%。收報5.77元，無升跌。

中移動（0941）：美股ADR退市程序接近完成，明年派息率可望達70%以上。收報52.6元，升1.64%。

中國人保（1339）首7月保費收入按年升10.8%。收報2.33元，升0.87%。

港鐵（0066）：無意進行股本融資。港鐵中期多賺77%，息0.42元，開新線，港乘客量仍跌11%，深圳線撇帳9.6億。收報41.9元，升1.09%。

廖創興企業（0194）中期少賺48.6%，息18仙。收報7.2元，升0.84%。

香港電訊（6823）：年底5G滲透率可達30％， NowTV和Viu獨家播放本屆世界盃。香港電訊中期EBITDA多賺2%，息31.36仙。收報10.98元，升0.55%。

平保（2318）認為匯控（0005）跨大分拆負面影響，堅信可釋350億美元價值。平保收報44.7元，跌0.67%。匯控（0005）收報52.2元，跌0.57%。

太古地產（1972）：上半年租務市場疲軟。收報18.8元，無升跌。

惠理（0806）中期轉虧，蝕4.3億，表現費勁跌99%。收報2.44元，升1.24%。

太古（0019）：除非取消所有通關限制，否則難回復疫前水平。收報52.9元，升6.01%。

通訊辦：數碼通（0315）10月14日起全面終止2G服務，可重新調配頻譜。收報4.17元，無升跌。

雅居樂（3383）指已存入足夠資金用於贖回8月到期2億美元優先票據。見52周低2.3元，收報2.43元，升2.53%。

財險（2328）首7月保費收入按年升近10%。收報7.7元，升1.45%。

新華保險（1336）首7月保費收入按年升2%。收報18.66元，升0.76%。

利亞零售（0831）中期少賺27%，息2仙。收報0.86元，跌4.44%。

中移動（0941）半年收入增12%勝預期，中期息2.2元。收報52.6元，升1.64%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.29元，收報2.26元，升0.89%；諾亞控股（6686）創上市新高，見290.2元，收報290.2元，升11.19%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見88.75元，收報86元，升0.53%；檸萌影視（9857）創上市新高，見34.35元，收報32元，升19.4%；廈門港務（3378）創52周高，見2.2元，收報2.18元，跌0.46%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升0.89%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括時代中國（1233）低見1.24元，收報1.27元，跌1.55%；富力（2777）低見1.49元，收報1.57元，升3.29%；美的置業（3990）低見8.13元，收報8.43元，跌0.12%；中梁（2772）低見0.83元，收報0.86元，無升跌；聖諾醫藥（2257）低見59元，收報61.3元，跌2.7%；喆麗控股（2209）低見0.67元，收報0.73元，無升跌；勵駿（1680）低見0.28元，收報0.295元，無升跌；德銀天下（2418）低見1.25元，收報1.34元，無升跌。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.42元，收報1.49元，升1.36%；雅居樂（3383）低見2.3元，收報2.43元，升2.53%；旭輝（0884）低見1.79元，收報1.86元，跌1.06%；朗詩（0106）低見0.171元，收報0.171元，無升跌；金茂（0817）低見1.58元，收報1.63元，無升跌；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；亞信科技（1675）低見10.7元，收報11.3元，升0.71%；龍湖（0960）低見19.98元，收報21.35元，跌3.39%；碧桂園服務（6098）低見13.32元，收報14.08元，跌0.56%；龍湖集團（0960）低見19.98元，收報21.35元，跌3.39%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.385元，升20.31%；檸萌影視（9857）創上市新高，見34.35元，收報32元，升19.4%；凱升控股（0102）收報0.208元，升18.86%；超凡網絡（8121）收報0.25元，升16.28%；太睿國際控股（1010）收報0.68元，升13.33%；中盈盛達（1543）收報1.98元，升13.14%；思捷（0330）收報1.5元，升11.94%；諾亞控股（6686）創上市新高，見290.2元，收報290.2元，升11.19%；樂透互娛（8198）收報0.62元，升10.71%；裕元工業（0551）收報11.46元，升10.19%；恒偉集團（8219）收報0.65元，升10.17%。

下跌異動股，包括，Okura（1655）收報0.34元，跌19.05%；恒盛地產（0845）收報0.145元，跌11.59%；霸王（1338）收報0.052元，跌10.34%；粤海置地（0124）收報0.85元，跌7.61%；順騰（0932）收報0.156元，跌6.02%；協同通信（1613）收報0.157元，跌5.99%；睿見教育（6068）收報0.21元，跌5.83%；中國智能交通（1900）收報0.136元，跌5.56%；保利協鑫（3800）收報2.9元，跌5.54%；越秀服務（6626）收報3.45元，跌5.48%；文化傳信（0343）收報0.265元，跌5.36%。

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