市傳該場合為安盛在周初舉辦的內部活動，有員工列舉實際案例與其他代理分享。安盛回覆查詢時表示，已留意到近日社交平台上流傳一張引述例子的投影片，十分關注該事件。投影片中引用之例子並不代表公司立場，該行定會作出內部調查及嚴正處理。

圖片亦在內地社交媒體流傳，安盛在內地合資產險公司安盛天平在微信發文，稱留意到社交平台上流傳的一張帶有「AXA安盛」標識的照片，該行完全無法認同該照片所呈現的錯誤價值觀，並對因此給公眾造成的困擾深表歉意。 該照片中提及的產品及場合均與安盛天平無關。

該行嚴格遵守在地法律法規，尊重社會公序良俗，歡迎來自各方的建設性意見與鞭策監督，共同打造風清氣正的環境風氣，推動行業的可持續健康發展。

其他報道

報告：7月份虛幣現貨交易量1.39億美元 創2020年12月以來最低

Google將在馬、泰等亞太地區建數據中心

恒指收市升93點 科指升0.54% 連升兩日按周均轉跌 港元進一步升值至近5個月最強

火幣創始人李林擬出售持股

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.44%

倘收購Twitter失敗 馬斯克或自建社交平台「X.com」？

李寧：如外部環境恢復 毛利率可回至53％水平

龍湖：控股股東和主要股東收取新股代替股息 涉款55億