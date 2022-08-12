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網傳安盛員工分享客戶為情婦購買保單案例 安盛：會嚴正處理

近日市傳網上流傳圖片，疑有安盛員工分享如何向客戶銷售6份獨立保單，客戶除了購買以太太及子女為受益人的保單外，同時為「女朋友」和私生子女購買保險。網民笑言正印太太和女兒只有各100萬美元保額，但情婦保額有200萬美元，私生兒子更高達400萬美元。

市傳該場合為安盛在周初舉辦的內部活動，有員工列舉實際案例與其他代理分享。安盛回覆查詢時表示，已留意到近日社交平台上流傳一張引述例子的投影片，十分關注該事件。投影片中引用之例子並不代表公司立場，該行定會作出內部調查及嚴正處理。

圖片亦在內地社交媒體流傳，安盛在內地合資產險公司安盛天平在微信發文，稱留意到社交平台上流傳的一張帶有「AXA安盛」標識的照片，該行完全無法認同該照片所呈現的錯誤價值觀，並對因此給公眾造成的困擾深表歉意。 該照片中提及的產品及場合均與安盛天平無關。

該行嚴格遵守在地法律法規，尊重社會公序良俗，歡迎來自各方的建設性意見與鞭策監督，共同打造風清氣正的環境風氣，推動行業的可持續健康發展。

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