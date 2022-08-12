東瀛遊（6882）公告，今年上半年將錄得綜合虧損淨額約5700萬元，較2021年上半年的綜合虧損淨額約6900萬元收窄。
集團指，由於疫情持續影響，集團大部分旅遊相關業務及酒店業務仍處於停止運營狀態，儘管如此，上半年公司虧損預期仍將有所減少，主要由於集團酒店業務收益增加及毛損減少，以及集團的節省成本措施導致銷售及行政開支減少。
此外，疫情爆發兩年多後，集團於2022年6月22日籌辦了香港首個日本旅行團。加上香港政府近期放鬆所施加的強制檢疫隔離要求，集團管理層審慎樂觀認為其財務業績將繼續在未來有所改善。
東瀛遊指，將持續監察旅遊限制及旅客隔離安排，管理層亦將繼續開拓額外收入來源及實施多項成本控制措施，包括人力資源重整、加強員工成本節約措施及向業主徵求租金寬減。
此外，公司在2021年年報披露，其一家關連公司大寶行同意按東瀛遊的要求安排額外信貸融資不少於1億元，直至2023年6月30日，其中3000萬元已於2022年6月提取。董事會認為集團將有足夠營運資金為其於2022年及2023年上半年的營運提供資金。
取決於疫情的持續時間及對經濟活動的持續負面影響，集團可能會於2022年下半年經歷進一步的負面業績及流動資金限制，且其資產可能產生額外減值。儘管如此，管理層無法預測疫情於2022年下半年的剩餘時間內及此後對集團的確切財務影響。
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