陳茂波指暫緩追租措施在過去數月促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，讓他們得以繼續經營，並努力把握消費券帶來的消費需求。不過，也有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。

暫緩追租的舉措是在經濟環境最危急之時所採取的「特事特辦」破格措施。當本港經濟已走出「極端狀況」，但仍面對下行壓力，須相應調節支援措施。也希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

他指過去曾有人擔心，暫緩追租措施有可能會影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，但這情況並沒有出現。而政府為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到三宗申請。但不少零售、飲食及服務行業組織表示，措施幫助他們避免即時倒閉，保住了員工的就業，在危急之時提供了及時幫助。

經濟數據方面，陳茂波指，剛公佈的經濟數據即使第二季經濟錄得1%的按季增長，但與去年同期比較，情況仍令人憂慮。第二季經濟按年實質下跌1.3%，是繼第一季按年收縮3.9%後，第二個季度呈負增長。國際地緣政治局勢及環球通脹加劇、經濟疲弱，嚴重拖累本港出口表現。雖然四月份發放的第一階段消費券，為本地消費市道注入300多億元的消費力，令私人消費開支成為了支撐經濟的主要力量，但仍不足以完全抵銷出口疲弱的影響。

而第二階段消費券自上星期日開始發放，即時為本地市場注入約130億元的消費動力。過去一周，不論在街頭巷尾、大商場或小店鋪，大家也會談及如何使用剛收到的消費券，食肆和商舖生意亦有所增加。政府上周亦開始實施「紅、黃碼」和調整檢疫規定至「3+4」，在有效防控疫情風險的同時，希望能便利回港人士和旅客，讓涉外的經濟活動重拾動力。消費券在這段期間發放，相信能發揮一定的提振作用，然而本港也正面對著外圍整體經濟轉弱及加息陰霾對本港經濟帶來的壓力。

考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，上周五已調低了今年全年的經濟增長預測，最新估算為-0.5%至0.5%，低於五月時估算的1%至2%增長。這數字實在難言理想，但考慮到上半年經濟已按年收縮了2.6%，這估算意味今年餘下時間經濟應該會稍有改善。但實際情況還得看外圍變化和本地疫情的情況。