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港股ADR跌80點 夜期低水53點 美期跌亞股升 舜宇閱文理想業績 匯德上市

美股向上，港股ADR跌80點或0.4%，報20094點，即月恒指夜期跌6點，報20123點，夜期低水53點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報301.34元；阿里巴巴（9988）跌0.04%，折合報92.87元；美團（3690）升0.13%，折合報179.33元；匯控（0005）升0.18%，折合報52.7元；建行（0939）跌0.39%，折合報4.95元。

道期現跌0.157%；標期現跌0.18%；納期現跌0.18%。日股現升0.49%，韓股休市，澳股現升0.59%。

VIX指數隔晚跌3.31%或0.67點，報19.53點。美2年期10年期債息倒掛41.824基點。

紐油現跌0.26%或0.24美元，報91.85美元；布油現跌0.3%或0.3美元，報97.85美元；金價現跌0.17%或3.14美元，報1799.26美元；LME 銅期貨隔晚跌0.99%或81.5美元，報8091.5美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0073厘，報2.8385厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，舜宇（2382）、閱文（0772）、理想汽車（2015）、微盟（2013）等。

香港匯德收購（7841）上市，定價10元。

東岳集團（0189）主要股東遭申請破產。

正榮地產（6158）1億售泉州項目予泉州國資委。

海底撈（6862）盈警，料中期轉蝕最多2.97億人幣。

雲鋒金融（0376）稱投資失利，發盈警料半年轉蝕2億。

「火鍋股」呷哺呷哺（0520）盈警，料上半年虧損擴大至2.9億人幣。

傳普拉達（1913）擬尋求在意大利米蘭第二上市，融資10億美元。

培力農本方（1498）料中期轉虧蝕最多4200萬。

長和（0001）旗下和記港口取得2個埃及貨櫃碼頭特許經營權。

遠洋服務（6677）斥5億向母企購物管公司。

佳兆業（2168）美好盈警半年賺不多於5000萬元。

金沙中國（1928）中期虧損擴大至7.6億美元。

太興（6811）料上半年盈轉虧，蝕4500萬至5500萬元。

堡獅龍（0592）中期扭虧，半年賺2185.5萬。

中鋁（2600）申請ADR退市。

上石化（0338）申請將ADR退市。

中石化（0386）申請ADR退市。

中石油（0857）ADR申退市。

電盈（0008）中期虧損收窄至8800萬，息9.56仙，OTT首錄EBITDA。

中人壽（2628）申請將ADR股份從紐交所退市。

東瀛遊（6882）上半年綜合虧損收窄至5700萬元。

引入國資後建業（0832）7月賣樓跌幅收窄至8.8%，上月賣樓跌幅達69%。

 

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