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恒指低開137點 科指跌0.91% 中人壽跌2%

恒指今早低開137點或0.68%，報20038點，大市成交金額10億元；國指今早低開48點或0.7%，報6809點。恒生科技指數開市報4310點，跌0.91%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中移動（0941）、安踏（2020）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，47隻下跌，19隻無升跌。金沙中國（1928）升0.56%，報17.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌2.2%，報14.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報2.26元，升1.35%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報19.58元，跌2.59%。

恒指續高於10天線(19978.89點)。科指續高於10天線(4302.9點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）開市報121.1元，跌1.7%。閱文（0772）無成交，報31.6元。理想汽車（2015）開市報126.4元，無升跌。微盟（2013）無成交，報4.19元。

香港匯德收購（7841）上市，定價10元。無成交。

建業地產（0832）發盈警 中期轉蝕50至60億。開市報0.58元，跌3.33%。

中手游（0302）發盈警 中期料轉蝕最多6000萬。開市報2.11元，跌2.76%。

中原建業（9982）發盈警 中期少賺40%至45%。無成交，報0.77元。

東岳集團（0189）主要股東遭申請破產。開市報8.4元，跌2.89%。

正榮地產（6158）1億售泉州項目予泉州國資委。開市報0.41元，跌1.2%。

海底撈（6862）盈警，料中期轉蝕最多2.97億人幣。開市報15.88元，跌0.87%。

雲鋒金融（0376）稱投資失利，發盈警料半年轉蝕2億。無成交，報1.27元。

「火鍋股」呷哺呷哺（0520）盈警，料上半年虧損擴大至2.9億人幣。開市報3.09元，跌2.22%。

傳普拉達（1913）擬尋求在意大利米蘭第二上市，融資10億美元。開市報44.05元，跌2.54%。

培力農本方（1498）料中期轉虧蝕最多4200萬。無成交，報1.42元。

長和（0001）旗下和記港口取得2個埃及貨櫃碼頭特許經營權。開市報52.9元，無升跌。

遠洋服務（6677）斥5億向母企購物管公司。無成交，報2.25元。

佳兆業（2168）美好盈警半年賺不多於5000萬元。無成交，報3.71元。

金沙中國（1928）中期虧損擴大至7.6億美元。開市報17.9元，升0.56%。

太興（6811）料上半年盈轉虧，蝕4500萬至5500萬元。開市報1.06元，跌1.85%。

堡獅龍（0592）中期扭虧，半年賺2185.5萬。無成交，報0.52元。

中鋁（2600）申請ADR退市。開市報2.88元，跌1.37%。

上石化（0338）申請將ADR退市。開市報1.25元，跌1.57%。

中石化（0386）申請ADR退市。開市報3.67元，跌1.61%。

中石油（0857）ADR申退市。開市報3.49元，跌0.85%。

電盈（0008）中期虧損收窄至8800萬，息9.56仙，OTT首錄EBITDA。開市報4.2元，升0.24%。

中人壽（2628）申請將ADR股份從紐交所退市。開市報11.52元，跌2.04%。

東瀛遊（6882）上半年綜合虧損收窄至5700萬元。無成交，報0.57元。

引入國資後建業（0832）7月賣樓跌幅收窄至8.8%，上月賣樓跌幅達69%。開市報0.58元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，開市報0.54元，升1.89%。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括中巴（0026）低見79.5元，開市報79.5元，跌1.85%。

異動股

上升異動股，包括，康特隆（1912）開市報0.161元，升14.18%；凱升控股（0102）開市報0.225元，升13.07%；貝殼（2423）開市報43.3元，升9.62%；南方錳業（1091）開市報1.05元，升9.38%；民生教育（1569）開市報0.73元，升5.8%；佳源服務（1153）開市報0.6元，升5.26%；青瓷遊戲（6633）開市報4.5元，升3.69%；春立醫療（1858）開市報13.1元，升3.15%；融創服務（1516）開市報3.24元，升2.86%；智雲健康（9955）開市報18.1元，升2.84%。

下跌異動股，包括，中國科培（1890）開市報1.76元，跌4.35%；建業地產（0832）開市報0.58元，跌3.33%；東岳（0189）開市報8.4元，跌2.89%；先健科技（1302）開市報2.41元，跌2.82%；維亞生物（1873）開市報2.07元，跌2.82%；中手游（0302）開市報2.11元，跌2.76%；佐丹奴（0709）開市報1.8元，跌2.7%；平安好醫生（1833）開市報19.58元，跌2.59%；普拉達（1913）開市報44.05元，跌2.54%。

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