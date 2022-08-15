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彭博Mark Gurman料蘋果擬在iPhone及iPad上擴大廣告投放領域

《彭博》記者Mark Gurman表示，預計蘋果（美：AAPL）準備在iPhone和iPad上擴大廣告投放領域，以尋找下一個重要的收入來源。此外，該公司還放慢了收購初創公司的步伐，Peloton也已經開始進行重大改革。

蘋果去年推出了一項名為「AppTrackingTransparency」的功能，允許消費者決定App是否可以在其他應用程序和網站上追蹤他們，惟相關隱私保護措施阻礙了第三方在其平台上投放廣告，Meta和Snap等社交媒體聲稱因蘋果的改變而損失了數十億美元。不過，Gurman預計，隨著時間推移，蘋果將大幅擴展自己的廣告業務。

據報，目前蘋果的廣告項目包括在其新聞和股票App內的廣告，以及在iPhone、iPad和Mac的AppStore廣告。此外，AppStore中還有類似Google的搜索廣告。而最近蘋果在TV+中植入了與美國職業棒球大聯盟（MajorLeagueBaseball）簽訂的「FridayNightBaseball」協議的廣告。

Gurman 相信，蘋果最終會將搜索廣告擴展到地圖等其他App中，還有AppleBooks、ApplePodcasts等領域，甚至TV+可以產生更多的廣告，如Netflix一樣。惟Gurman不認為蘋果短時間內會重新涉足在第三方App廣告業務。

 

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