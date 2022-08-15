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佐丹奴執董拒周企全購 獨董財顧籲股東接納

佐丹奴（0709）午後就獲主要股東周大福企業提出全面收購發出通函，據通函披露，集團主席劉國權、執董陳嘉緯均表明不會向周企出售持股，不過，由集團獨立非執行董事組成的獨董委員會，以及其財務顧問浩德融資均發表意見，指周企提出收購股份條件公平合理，籲股東接納。

根據通函，鄭家純家族旗下周大福企業以每股1.88元向佐丹奴所有股東提出收購要約，以現金0.49元向每份行使價為1.39元的購股權提出收購，至於行使價高於股份收購價1.88元的購股權，收購價則為每份0.0001元。首個要約截止日期為9月5日，根據收購條款，周企今次要約達成前提是連同目前已持有股份，今次接納要約股份總數達五成或以上。

劉國權及陳嘉緯已表態不會接納要約，兩人分別持有2751.8萬及60萬股佐丹奴股份，另陳嘉緯持有870萬份購股權。至於另一執董羅學文，則接納將所持300萬份行使價為1.39元的購股權出售予周大福，相當於套現約147萬元；惟他將保留另外持有的23.6萬股份及606.4萬股，不會出售予周大福。

由集團三名獨董畢滌凡、黃旭及Alison Elizabeth Lloyd組成的獨董委員會，以及由其委任的財務顧問浩德融資，一致認為今次股份要約屬公平合理，建議股董接納要約；惟對於行使購高於股份收購價1.88元的購股權，兩者均認為收購價並不吸引，建議股東不接納要約。

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