根據通函，鄭家純家族旗下周大福企業以每股1.88元向佐丹奴所有股東提出收購要約，以現金0.49元向每份行使價為1.39元的購股權提出收購，至於行使價高於股份收購價1.88元的購股權，收購價則為每份0.0001元。首個要約截止日期為9月5日，根據收購條款，周企今次要約達成前提是連同目前已持有股份，今次接納要約股份總數達五成或以上。

劉國權及陳嘉緯已表態不會接納要約，兩人分別持有2751.8萬及60萬股佐丹奴股份，另陳嘉緯持有870萬份購股權。至於另一執董羅學文，則接納將所持300萬份行使價為1.39元的購股權出售予周大福，相當於套現約147萬元；惟他將保留另外持有的23.6萬股份及606.4萬股，不會出售予周大福。

由集團三名獨董畢滌凡、黃旭及Alison Elizabeth Lloyd組成的獨董委員會，以及由其委任的財務顧問浩德融資，一致認為今次股份要約屬公平合理，建議股董接納要約；惟對於行使購高於股份收購價1.88元的購股權，兩者均認為收購價並不吸引，建議股東不接納要約。

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