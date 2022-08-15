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內地數據差 拖累商品、股指期貨 恒指跌134點 成交3個月最少 ADR退市股全跌 匯德無成交

內地上周五及今早公布的經濟數據遜預期，兼意外下調MLF和逆回購利率，美期、歐亞股市下跌，油、鋁、銅、鎳價亦齊齊下跌。

恒指今早低開137點，曾升最多85點，低位跌191點，午後維持高低波幅277點。

恒指收市跌134點或0.67%，報20040點，大市成交金額737億元，較上日減少1.6%，是5月4日724.48億元成交後最少；國指跌43點或0.63%，報6814點。恒生科技指數收報4308點，跌0.96%。

藍籌股成交金額300.45億元，佔大市成交40.76%；科指成份股成交金額154.11億元，佔大市成交20.91%；國指成份股成交金額251.9億元，佔大市成交34.17%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、李寧（2331）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，50隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升7.99%，收報17.3元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌14.72%，收報226元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報62.65元，升1.62%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.04元，跌6.09%。

恒指續高於10天線(19979.12點)，受制於20天線(20280.51點)。科指續高於10天線(4302.69點)，及受制於20天線(4408.28點)。

北水南下合計淨流入2億元，較上日減少79.74%，連續第4日流入，累計流入34.26億元。南水北上合計淨流入10.87億元人民幣，較上日減少71.98%，連續第3日流入，累計流入182.6億元。

午後消息股表現

佐丹奴（0709）執董拒周企全購，獨董財顧籲股東接納。收報1.74元，跌5.95%。

今早及隔晚消息股表現

龍湖（0960）據報將獲35億元銀團貸款。收報22.15元，升0.45%。

多間公司公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）收報120.5元，跌2.19%。閱文（0772）收報31.85元，升0.79%。理想汽車（2015）收報124.7元，跌1.34%。微盟（2013）收報4.26元，升1.67%。

香港匯德收購（7841）上市，定價10元。無成交。

建業地產（0832）發盈警 中期轉蝕50至60億。收報0.57元，跌5%。

中手游（0302）發盈警 中期料轉蝕最多6000萬。收報2.15元，跌0.92%。

中原建業（9982）發盈警 中期少賺40%至45%。平上市低位0.733元，收報0.76元，跌1.3%。

東岳集團（0189）主要股東遭申請破產。收報8.6元，跌0.58%。

正榮地產（6158）1億售泉州項目予泉州國資委。收報0.415元，無升跌。

海底撈（6862）盈警，料中期轉蝕最多2.97億人幣。收報17.3元，升7.99%。

雲鋒金融（0376）稱投資失利，發盈警料半年轉蝕2億。收報1.27元，無升跌。

「火鍋股」呷哺呷哺（0520）盈警，料上半年虧損擴大至2.9億人幣。收報3.17元，升0.32%。

傳普拉達（1913）擬尋求在意大利米蘭第二上市，融資10億美元。收報45.75元，升1.22%。

培力農本方（1498）料中期轉虧蝕最多4200萬。收報1.21元，跌14.79%。

長和（0001）旗下和記港口取得2個埃及貨櫃碼頭特許經營權。收報52.55元，跌0.66%。

遠洋服務（6677）斥5億向母企購物管公司。收報2.27元，升0.89%。

佳兆業（2168）美好盈警半年賺不多於5000萬元。創上市新低，見3.4元，收報3.49元，跌5.93%。

金沙中國（1928）中期虧損擴大至7.6億美元。收報17.8元，無升跌。

太興（6811）料上半年盈轉虧，蝕4500萬至5500萬元。收報1.05元，跌2.78%。

堡獅龍（0592）中期扭虧，半年賺2185.5萬。收報0.485元，跌6.73%。

中鋁（2600）申請ADR退市。收報2.83元，跌3.08%。

上石化（0338）申請將ADR退市。收報1.24元，跌2.36%。

中石化（0386）申請ADR退市。收報3.62元，跌2.95%。

中石油（0857）ADR申退市。收報3.4元，跌3.41%。

電盈（0008）中期虧損收窄至8800萬，息9.56仙，OTT首錄EBITDA。收報4.15元，跌0.95%。

中人壽（2628）申請將ADR股份從紐交所退市。收報11.48元，跌2.38%。

東瀛遊（6882）上半年綜合虧損收窄至5700萬元。收報0.57元，無升跌。

引入國資後建業（0832）7月賣樓跌幅收窄至8.8%，上月賣樓跌幅達69%。收報0.57元，跌5%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見17.14元，收報17元，升8.42%；諾亞控股（6686）創上市新高，見307.4元，收報304元，升1.81%；MOG（1942）創上市新高，見1.86元，收報1.73元，跌2.81%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；兗煤（1171）創52周高，見29.2元，收報28.35元，升0.71%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見3.4元，收報3.49元，跌5.93%；時代中國（1233）低見1.22元，收報1.22元，跌6.15%；融信中國（3301）低見0.87元，收報0.89元，跌2.2%；銀杏教育（1851）低見0.64元，收報0.74元，無升跌；復宏漢霖（2696）低見14.1元，收報14.3元，跌4.16%；元力控股（1933）低見0.173元，收報0.174元，跌3.33%；信陽毛尖（0362）低見0.021元，收報0.021元，跌12.5%；稻草熊（2125）低見1.8元，收報1.8元，跌5.76%；優然牧業（9858）低見2.53元，收報2.54元，跌1.17%；安莉芳（1388）低見0.7元，收報0.73元，升1.39%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；美瑞健康國際（2327）低見0.27元，收報0.275元，跌1.79%；興科蓉醫藥（6833）低見0.183元，收報0.365元，跌67.98%；瑞慈醫療（1526）低見0.61元，收報0.67元，跌9.46%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；首都信息（1075）低見0.29元，收報0.315元，升3.28%；信義能源（3868）低見3.13元，收報3.18元，跌0.93%；佳明集團（1271）低見6.88元，收報7元，跌2.78%；越秀交通基建（1052）低見3.89元，收報3.89元，跌2.75%；海通國際（0665）低見0.88元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）收報0.08元，升35.59%；中國石墨（2237）收報0.98元，升30.67%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.239元，升19.5%；開拓藥業（9939）收報0.76元，升18.69%；意馬國際（0585）收報0.41元，升17.14%；偉立（2372）收報0.57元，升11.76%；先瑞達醫療（6669）收報9.83元，升10.57%；易還財務（8079）收報0.221元，升9.95%；中國新城鎮（1278）收報0.073元，升8.96%；博雅互動（0434）收報0.435元，升8.75%；寶寶樹集團（1761）收報0.385元，升8.45%。

下跌異動股，包括，興科蓉醫藥（6833）見52周低0.183元，收報0.365元，跌67.98%；培力控股（1498）收報1.21元，跌14.79%；東方海外（0316）收報226元，跌14.72%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌12.5%；中泛控股（0715）收報0.044元，跌12%；上置集團（1207）收報0.023元，跌11.54%；億達中國（3639）創上市新低，見0.135元，收報0.135元，跌10%；中國智能健康（0348）收報0.248元，跌9.82%；瑞慈醫療（1526）見52周低0.61元，收報0.67元，跌9.46%；三巽控股（6611）收報0.3元，跌9.09%。

 

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