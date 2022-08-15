花旗銀行推出最新存款優惠。由即日起至本月27日，花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶以5萬元或以上開立港元定存，或以1萬美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，定存期3個月，可享港元定存特惠年利率2.78%，美元定存特惠年利率3.08%。
此外，花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口客戶於網上銀行或手機銀行開立港元/美元定存，6個月及12個月港元定存特惠年利率分別為2.5%及2.71%，美元定存特惠年利率分別為2.98%及3.24%。
由即日起至8月31日，新客戶現晉身花旗私人客戶業務可享高達68,000萬港元現金回贈新客戶透過手機開立 Citigold 銀行戶口及港股戶口，可享高達38,000元現金回贈。於推廣期內，合資格之客戶成功推薦首位親友開立花旗私人客戶業務戶口可獲10,000元現金回贈，其後成功推薦每位親友可獲12,000元現金回贈﹔合資格
之客戶成功推薦首位親友開立 Citigold 戶口可獲2,388元現金回贈，其後成功推薦每位親友可獲3,388元現金回贈。
此外，即日至9月30日，全新客戶開立 Citi Plus 戶口可享高達 4.8%儲蓄年利率。Citi Plus 新客戶的首50,000元存款可享3%額外儲蓄年利率，客戶更可透過 Citi 利息 Booster完成日常任務，再賺高達 1.8%年利率。
其他報道
內地數據差 拖累商品、股指期貨 恒指跌134點 成交3個月最少 ADR退市股全跌 匯德無成交
恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌