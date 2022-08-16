恒指今早高開66點或0.34%，報20107點，大市成交金額13億元；國指今早高開37點或0.56%，報6852點。恒生科技指數開市報4339點，升0.72%。
「ATMX」全線向上，阿里巴巴（9988）升0.27%，報92元；騰訊（0700）升0.53%，報302元；美團（3690）升1.88%，報184.3元；小米（1810）升0.17%，報12.14元。
有報道指，中國擬通過擔保新債發行向示範房企提供支持，內房向上。潤地（1109）升1.68%，報30.2元；碧桂園（2007）升8.62%，報2.52元，是升幅最大的藍籌；中海外（0688）升1.85%，報19.86元；龍湖（0960）升7.67%，報23.85元；旭輝（0884）開市報2.05元，升10.22%。
物管股同樣跟隨造好，碧桂園服務（6098）升5.78%，報14.64元；旭輝永升服務（1995）開市報4.51元，升4.64%；保利物業（6049）開市報41.2元，升1.48%；融創服務（1516）開市報3.15元，升2.94%。
藍籌中以石藥（1093）表現最弱，跌1.29%，報8.44元。
舜宇光學 （2382）上半年淨利潤低於預估，開市報119元，跌1.24%；另一手機設備股瑞聲（2018）開市報14.84元，跌0.27%。