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恒指半日升22點 內房、物管股強勢 碧桂園漲9.5% 虎視傳媒暴跌7成

港股三大指數半日高收。恒指半日升22點或0.11%，報20063點，大市成交金額412億元；國指升19點或0.29%，報6834點。恒生科技指數收報4311點，升0.08%。南下資金半日逆勢淨流入7.06億元。

大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）跌0.49%，收報91.3元；騰訊（0700）跌0.27%，收報299.6元；美團（3690）升0.44%，收報181.7元；小米（1810）跌2.64%，收報11.8元；京東（9618）升2.25%，收報227.2元；網易（9999）收報144.6元，升2.12%；嗶哩嗶哩（9626）收報197.9元，升0.66%。

藍籌中海底撈（6862）表現最曳，跌3.01%，收報16.78元。

有報道指，中國據報擬通過擔保新債發行向示範房企提供支持，內房股、物管股齊升。碧桂園（2007）升9.48%，收報2.54元，是升幅最大的藍籌；龍湖（0960）升13.54%，收報25.15元；金地商置（0535）收報0.64元，升4.92%；旭輝（0884）收報2.12元，升13.98%；潤地（1109）升4.55%，收報31.05元；中海外（0688）升5.13%，收報20.5元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升16.18%，收報16.08元；旭輝永升服務（1995）收報5.01元，升16.24%；保利物業（6049）收報42.85元，升5.54%；世茂服務（0873）收報2.42元，升8.04%；華潤萬象（1209）收報34.7元，升3.89%。

四川啟動三級保供電調控措施，電力股走高，華潤電力（0836）收報14.12元，升3.52%；華電國際（1071）收報3.14元，升5.02%；中國電力（2380）收報4.1元，升3.02%；大唐發電（0991）收報1.46元，升2.1%。

虎視傳媒（1163）半日急插水，最低見0.42元，收報0.59元，跌69.9%。

 

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