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【有片：選股王】耐世特近半個月高位整固 可小注吸納待變化

內地A股向好，風電、光伏等新能源繼續強勢，創業板指升超過1%。港股先升後回順，內房物管股大漲。恒指高開後最多升132點，之後回軟曾倒跌，半日收報20063點，跌22點或0.11%%。大市交投續淡，半日成交412億元。

內房物管股大彈，碧桂園服務（6098）升16%，龍湖（0960）升14%。建築、水泥股亦做好。新能源材料、電力股強勢，協鑫科技（3800）升1%，龍源（0916）、華潤電力（0836）升近4%。油煤受壓，中海油（0883）、兗礦（1171）亦跌3%。航運股有反彈。

今年首7個月內地商品房銷售額按年下降28.8%，跌幅比首6月收窄0.1個百分點，連續兩個月下降。房地產市場整體緩步復蘇，市場憧憬受各地密集出台樓市支持政策及政策利率下調，房產市場有機會出現金九銀十行情。不過，短線資金博低殘反彈為主，相信內房物管股急彈後料轉大幅波幅，升勢難以持久。

轉向及動力傳動系統耐世特（1316），股價近半個月在高位整固，可小注吸納待變化。公司有望受惠於北美汽車生產恢復，原材料價格回落，而隨着高階自動駕駛汽車滲透率提高，相關產品強勁需求將支持中期持續增長。公司股價於6.4元以上窄幅上落，盤整完成有機會再闖高位。止蝕位放在6.4元。

劉思明

投資版副主編

 

 

 

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