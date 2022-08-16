基金公會表示，調查早於港府公布酒店檢疫期縮短至三日前進行，會員其後普遍反映縮短檢疫期的舉措為一大進步，不過仍未跟上其他國際金融城市的步伐。黃王慈明指出，不少基金公司「出動」辛勞津貼（hardship allowance）來挽回人才，金額則視乎不同公司而有異，認為本港作為國際金融中心，應反思對於人才的吸引力長遠會否因防疫政策而被削弱。

公會主席鄒建雄表示，調查發現，三分之二基金管理公司認為，對於吸引人才來港或留港出任全球及地區職位困難，97%指與國際及內地通關是重拾香港競爭力的關鍵。會員又反映，除了通關外，港府亦須透過開發新的增長動力以突顯本港獨特優勢，例如可考慮允許內地養老金投資於APIFs或香港公募基金，以及完善基金互認、跨境理財通和ETF通等措施。

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