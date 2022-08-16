李認為，目前疫情已接近尾聲，若沒有新變種病毒再現，是拓展業務的好時機，集團過往主要發展重資產，現時加入輕資產美容業務，目前屬早階段投資業務，考慮到日後通關和旅客因素，屆時業務已成熟發展，預計美容院業務能在3至5年內回本。

李又表示，香港小輪集團明年踏入100周年，在百年間集團已由過去單純從事小輪業務，發展成為一個綜合性企業，AMOUR輕醫美中心的創立，不單只是香港小輪拓展醫學美容業務的第一步，更是集團作為綜合性企業重要的里程碑。

AMOUR總經理梁佩璋表示，美容院主打高端客戶，預期人均消費約3000至6000元。梁佩璋又表示，目標客人年齡約35歲以上，所提供服務主打輕醫美和高能量儀器的美容療程。梁佩璋又表示，醫學美容年輕化，需求常態化，加上公司除了女士美容外，更主打男士市場，具發展潛力。

其他報道

滬深三大指數全日微升 成交破萬億人幣

基金公會促金融高峰會前取消入境隔離措施

騰訊據報擬出售美團全部或部分持股 美團重挫一成 騰訊：不評論傳言

新加坡副總理黃循財暗示 富人可能將面臨更多稅項

【有片：選股王】耐世特近半個月高位整固 可小注吸納待變化

虎視傳媒股價急挫70%後短暫停牌

經絡料銀行最快9月加P 現時500萬貸款月供較1年增逾2800元

固生堂半年扭虧賺5580萬人幣 不派息

大摩更新A股及港股焦點股名單 剔走騰訊

海豐國際中期盈利升1.4倍至11.7億美元 中期息2.4港元

恒指半日升22點 內房、物管股強勢 碧桂園漲9.5% 虎視傳媒暴跌7成

中國建築興業半年多賺43% 中期息4.1仙

「股神」巴菲特旗下巴郡第二季增持蘋果及能源股 沽清Verizon

蘋果炒人 據報裁減100名合約招聘人員

滬深三大指數半日高收 深證成指升0.3%

一個月HIBOR十連升 創近2年5個月高位

成都富士康限電停產一周 富士康：目前對公司營運影響不大

內地官媒頭版報道 中國需更多措施刺激增長

惠譽下調碧桂園評級至BB+

蘋果據報要求員工下月5日起每周至少3天回辦公室