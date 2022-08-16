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香港小輪投資4000萬美麗華開美容院 料3至5年內回本

香港小輪集團（0050）近年積極拓展多元化業務，宣布創立輕醫美品牌AMOUR，在美麗華商場9樓開設首間醫學美容中心，投資4000萬元，佔地12000呎，合共有22間房，當中有4間VIP醫學美容房，2間醫生房、6間男士美容房、2間頭髮療程房。香港小輪集團總經理李嘉豪表示，公司目前市值達25億，資產儲備達60億，手頭現金有10幾億元，現金流充裕優勢有利集團拓展新業務。他又直言，投資4000萬不算大，美容院於半年前開始籌備，未來藍圖計劃開設2至3間美容院，選址港島和新界，但無意發展成連鎖式業務。

李認為，目前疫情已接近尾聲，若沒有新變種病毒再現，是拓展業務的好時機，集團過往主要發展重資產，現時加入輕資產美容業務，目前屬早階段投資業務，考慮到日後通關和旅客因素，屆時業務已成熟發展，預計美容院業務能在3至5年內回本。

李又表示，香港小輪集團明年踏入100周年，在百年間集團已由過去單純從事小輪業務，發展成為一個綜合性企業，AMOUR輕醫美中心的創立，不單只是香港小輪拓展醫學美容業務的第一步，更是集團作為綜合性企業重要的里程碑。

AMOUR總經理梁佩璋表示，美容院主打高端客戶，預期人均消費約3000至6000元。梁佩璋又表示，目標客人年齡約35歲以上，所提供服務主打輕醫美和高能量儀器的美容療程。梁佩璋又表示，醫學美容年輕化，需求常態化，加上公司除了女士美容外，更主打男士市場，具發展潛力。

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