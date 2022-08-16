集團期內服務收入為2214億元，按年增長8.8%，其中移動通信服務收入達到990億元，按年增長6.0%。移動用戶達到3.84億戶，淨增1179萬戶，5G套餐用戶達到2.32億戶。固網及智慧家庭服務收入達到599億元，按年增4.4%，有線寬帶用戶達到1.75億戶。產業數字化服務收入達589億元，按年增19%，當中雲端計算服務天翼雲收入達281億元，按年增1倍。

中國電信（0728）今日收報2.86港元，升0.351%。

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