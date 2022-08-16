貨運方面，7月份運載10.07萬公噸貨物，按年跌17.2%，較疫情前跌40.7%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌27.5%。運載率下跌10.8 個百分點至71%。貨運力則按年減少16.4%，較疫情前跌48.9%。今年首七個月，載貨量按年跌6.6%，運力減少28.3%，而貨物收入噸千米數則下跌34.2%。

顧客及商務總裁林紹波表示，因應香港特別行政區政府進一步調整旅遊限制及隔離檢疫規定，7月份繼續增加航班運力。月內的客運航班運力較6月份增加24%，但仍僅為疫情前水平約12.4%，平均每天載客逾7000人次。7月份的運載率更上升至73.3%，為疫情爆發以來的新高。

林紹波又表示，增加的航班運力，為經香港樞紐轉機的顧客提供更多接駁航班選擇，當中由內地前往澳洲及美國的航班需求尤其殷切。由於不少留學生暑假返港，因此英國航線的機位需求持續強勁，惟航班大多客滿，部份留學生選擇從國泰在歐洲的其他航點，如阿姆斯特丹和法蘭克福機場轉機返港。另一方面，因應內地當局調整防疫措施，國泰亦恢復了載客航班前往福州、南京和武漢等城市。

林紹波表示，展望客運業務，抵港旅客檢疫的新安排不單有助訪港人士，亦能刺激香港居民出行旅遊。留學生於8月及9月陸續返回英、美校園，有利客運業務。然而，現行機組人員的新冠防疫限制仍然窒礙公司提升航班運力的能力。

林稱，夏季的航空貨運需求一向較為淡靜，集團多個主要市場在 7月份的貨運需求較為平滯，因此大部分市場的載貨量按月回落。此外，貨運航班運力於月內因惡劣天氣令航班取消及持續的運作限制而減少，主要影響印度及美洲航線，反之歐洲航線的運力則有輕微增長。整體而言，貨運運力按月減少7%，而載貨量則下跌4%，7月的貨運運力為疫情前的51%，運載率為71%。

展望貨運，林稱，預計在8月及以後營運所有貨機的定期航班，加上區內的只載貨客機航班，以及更多客運航班的機腹艙位，貨運運力得以進一步增加。然而，集團只能運作有限的長途只載貨客機航班。由於深圳和香港之間的跨境貨車服務仍不穩定，集團會繼續密切留意情況並作出相應調整。集團對冬季的貨運旺季依然審慎樂觀，但業務可受全球經濟環境影響，預計未能與 2021 年旺季的出色相比。