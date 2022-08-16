儘管通脹高企令消費者減少服裝等非必需品開支，美國連鎖超市巨頭Walmart（美：WMT）的季度收入勝預期。在截至7月底的2023財年第二財季，沃爾瑪收入按年增長8.4%至1529億美元。不過由於為減少庫存而對非必需品提供折扣、消費者對電器、電子產品和服裝等高利潤商品的需求放緩，以及勞動力成本上升，沃爾瑪的季度經營利潤下降6.8%至68.5億美元。不過沃爾瑪上修2023財年調整後的每股盈利預測，由原本預期下降11%至13%，收窄為下降9%至11%。
此外，家居裝修用品零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）在截至7月底的2022財年第二財季，淨銷售額按年增長6.5%至437.9億美元，創歷來季度銷售新高。該公司上季利潤按年增7.6%至51.7億美元，無論收入及利潤均勝於預期，並維持2022財年收入增長3%的指引。
家得寶行政總裁Ted Decker表示，業績反映市場對家居裝修的需求持續強勁。在第二財季，家得寶的客戶總交易次數，按年跌3%至4.674 億次，平均帳單金額卻按年增長9%至90.02美元，這是由於專業承包商傾向增加購買量，並減少購物次數。上季同店銷售額增長5.8%，遠高於分析師預期的4.9%增幅。
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