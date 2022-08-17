moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升107點 夜期高水101點 美期亞股升 騰訊、港交所等業績

美股向上，港股ADR升107點或0.53%，報19935點，即月恒指夜期升119點，報0.6點，夜期高水101點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.41%，折合報304.24元；阿里巴巴（9988）升0.96%，折合報90.81元；美團（3690）升1.65%，折合報167.21元；匯控（0005）升1.02%，折合報52.38元；建行（0939）升0.26%，折合報4.91元。

道期現升0.002%；標期現跌0.01%；納期現跌0.03%。日股現升0.4%，韓股現升0.11%，澳股現升0.04%。

VIX指數隔晚跌1.3%或0.26點，報19.69點。

紐油現升0.54%或0.46美元，報87美元；布油現升0.33%或0.31美元，報92.65美元；金價現跌0.06%或1.14美元，報1774.55美元；LME 銅期貨隔晚跌0.01%或1美元，報7979美元。美國10年期債息現升0.45%或0.0127厘，報2.8168厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，港交所（0388）、騰訊（0700）、藥明生物（2269）、雅生活服務（3319）、中海宏洋（0081）、潤啤（0291）、華潤電力（0836）、華置（0127）、光大環境（0257）、美麗華酒店（0071）、名創優品（9896）、新秀麗（1910）等。

華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。

金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。

中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。

中電信（0278）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。

太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。

國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。

中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。

萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。

其他報道

 

零售股績佳 美股上升 道指升239點 連升5日創近4個月高