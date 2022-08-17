個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.41%，折合報304.24元；阿里巴巴（9988）升0.96%，折合報90.81元；美團（3690）升1.65%，折合報167.21元；匯控（0005）升1.02%，折合報52.38元；建行（0939）升0.26%，折合報4.91元。

道期現升0.002%；標期現跌0.01%；納期現跌0.03%。日股現升0.4%，韓股現升0.11%，澳股現升0.04%。

VIX指數隔晚跌1.3%或0.26點，報19.69點。

紐油現升0.54%或0.46美元，報87美元；布油現升0.33%或0.31美元，報92.65美元；金價現跌0.06%或1.14美元，報1774.55美元；LME 銅期貨隔晚跌0.01%或1美元，報7979美元。美國10年期債息現升0.45%或0.0127厘，報2.8168厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，港交所（0388）、騰訊（0700）、藥明生物（2269）、雅生活服務（3319）、中海宏洋（0081）、潤啤（0291）、華潤電力（0836）、華置（0127）、光大環境（0257）、美麗華酒店（0071）、名創優品（9896）、新秀麗（1910）等。

華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。

金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。

中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。

中電信（0278）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。

太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。

國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。

中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。

萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。

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