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恒指高開165點 科指升0.99% 續低於10天線 騰訊港交所平開 美團升3.1%

恒指今早高開165點或0.84%，報19995點，大市成交金額17億元；國指今早高開57點或0.86%，報6785點。恒生科技指數開市報4262點，升0.99%。

藍籌股成交金額13.33億元，佔大市成交78.41%；科指成份股成交金額17.94億元，佔大市成交105.52%；國指成份股成交金額9.08億元，佔大市成交53.41%。

美團（3690）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。平保（2318）、比亞迪（1211）、長和（0001）拖累大市。

藍籌46隻升，11隻下跌，12隻無升跌。美團（3690）升3.1%，報169.6元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌0.65%，報4.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，2隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報169.6元，升3.1%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.56元，跌0.65%。

恒指續低於10天線(20016.12點)。科指續低於10天線(4307.07點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，港交所（0388）開市報346.6元，無升跌。騰訊（0700）開市報303元，無升跌。藥明生物（2269）開市報70元，無升跌。雅生活服務（3319）開市報8.61元，升0.94%。中海宏洋（0081）開市報3.62元，升1.4%。潤啤（0291）開市報54.4元，升0.93%。華潤電力（0836）開市報14.6元，升1.39%。華置（0127）無成交，報2.25元。光大環境（0257）開市報4.04元，無升跌。美麗華酒店（0071）無成交，報13.34元。名創優品（9896）無成交，報11.58元。新秀麗（1910）開市報17.76元，跌1.11%。

華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。開市報0.32元，跌7.25%。

金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。開市報1.58元，跌0.63%。

中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。無成交，報1.02元。

中電信（0728）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。開市報2.86元，無升跌。

太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。無成交，報0.075元。

國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。開市報8.76元，無升跌。

中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。開市報2.86元，無升跌。

萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。開市報5.48元，升0.92%。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海能（1138）創52周高，見6.19元，開市報6.19元，升0.32%；廈門港務（3378）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升2.28%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，升2.7%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.137元，升8.73%；南方通信（1617）開市報0.129元，升7.5%；錦欣生殖（1951）開市報6.09元，升6.28%；中原建業（9982）開市報0.79元，升5.33%；翰森製藥（3692）開市報16.04元，升4.97%；艾伯科技（2708）開市報2.19元，升4.29%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.101元，升4.12%；新濠國際發展（0200）開市報5.36元，升3.88%；AV Concept（0595）開市報0.54元，升3.85%；雍禾醫療（2279）開市報7.8元，升3.59%。

下跌異動股，包括，華融（2799）開市報0.32元，跌7.25%；佳兆業美好（2168）平上市低位3.21元，開市報3.21元，跌6.14%；興科蓉醫藥（6833）開市報0.48元，跌5.88%；百濟神州（6160）開市報113.1元，跌3.33%；華誼騰訊娛樂（0419）開市報0.203元，跌2.87%；四環醫藥（0460）開市報1.07元，跌2.73%；華興資本（1911）開市報8.64元，跌2.7%；鴻騰（6088）開市報1.14元，跌1.72%；華潤燃氣（1193）開市報33.05元，跌1.49%。

 

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