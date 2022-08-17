港元現報7.838元升值35點子，曾貶值最多9點子，報7.8424元，亦曾升值最多59點子，報7.8356元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.44點子至1.5556%；1星期HIBOR升1.7點子至1.77429%；2星期HIBOR升1.94點子至1.83125%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.98點子至2.49911%；6個月期HIBOR升0.04點子至3.13095%；12個月期HIBOR跌0.36點子至3.61696%。

美元指數現報106.429貶值0.071點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報2.37971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4783%，連續10日收窄，利差是2022年4月20日後最高，當日差距為-0.4439%

對上一次連續10日收窄，是2019年10月30日，當日利差報-0.0189%。

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