港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升11日，升2.7點子至1.90143%，是2020年3月31日後最高，當日報2.05012%。對上一次連升11日是7月28日，當日拆息報1.38435%。
港元現報7.838元升值35點子，曾貶值最多9點子，報7.8424元，亦曾升值最多59點子，報7.8356元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.44點子至1.5556%；1星期HIBOR升1.7點子至1.77429%；2星期HIBOR升1.94點子至1.83125%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.98點子至2.49911%；6個月期HIBOR升0.04點子至3.13095%；12個月期HIBOR跌0.36點子至3.61696%。
美元指數現報106.429貶值0.071點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報2.37971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4783%，連續10日收窄，利差是2022年4月20日後最高，當日差距為-0.4439%
對上一次連續10日收窄，是2019年10月30日，當日利差報-0.0189%。
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