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恒指半日升167點 續低於20000關 科指升0.97%

美股上升，美期個別發展，市場對經濟前景感憂慮，恒指今早高開165點後，曾倒跌29點，高位升179點，半日高低波幅209點。

恒指半日升167點或0.84%，報19997點，大市成交金額446億元；國指升55點或0.83%，報6783點。恒生科技指數收報4261點，升0.97%。

藍籌股成交金額174.67億元，佔大市成交39.16%；科指成份股成交金額110.39億元，佔大市成交24.75%；國指成份股成交金額159.46億元，佔大市成交35.75%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌50隻升，19隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升5.85%，收報101.3元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.74%，收報226.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報172.1元，升4.62%；跌幅最大的是理想（2015）收報120.4元，跌2.03%。

恒指續低於10天線(20016.33點)。科指續低於10天線(4306.96點)。

北水南下合計淨流出9.96億元，較上日減少49.1%，連續第2日流出，累計流出-29.53億元。南水北上合計淨流入21.19億元人民幣，較上日增加144.31%，連續第5日流入，累計流入212.47億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報345.4元，跌0.35%。騰訊（0700）收報302.8元，跌0.07%。藥明生物（2269）收報69.95元，跌0.07%。雅生活服務（3319）收報8.48元，跌0.59%。中海宏洋（0081）收報3.64元，升1.96%。潤啤（0291）收報54.7元，升1.48%。華潤電力（0836）收報14.82元，升2.92%。華置（0127）收報2.28元，升1.33%。光大環境（0257）收報4.07元，升0.74%。美麗華酒店（0071）收報13.34元，無升跌。名創優品（9896）收報11.6元，升0.17%。新秀麗（1910）收報17.98元，升0.11%。

華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。收報0.305元，跌11.59%。

金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。收報1.59元，無升跌。

中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。收報1.02元，無升跌。

中電信（0728）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。收報2.86元，無升跌。

太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。收報0.075元，無升跌。

國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。收報8.78元，升0.23%。

中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。收報2.86元，無升跌。

萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。收報5.53元，升1.84%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見17.94元，收報17.42元，跌1.02%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.35元，收報6.18元，升2.15%；MOG（1942）創上市新高，見2.09元，收報2.01元，升4.69%；信和置業（0083）創52周高，見12.36元，收報12.2元，升2.35%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，跌1.85%；中遠海能（1138）創52周高，見6.3元，收報6.08元，跌1.46%；廈門港務（3378）創52周高，見2.24元，收報2.23元，升1.83%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升4.5%；TCL電子（1070）創52周高，見4.68元，收報4.66元，升11.75%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，成實外教育（1565）低見0.152元，收報0.153元，跌3.16%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.94元，收報6元，跌2.12%；維亞生物（1873）低見1.91元，收報1.95元，跌4.41%；雲頂新耀（1952）低見13.24元，收報13.44元，跌1.47%；聖諾醫藥（2257）低見58.3元，收報58.3元，跌3.4%；信陽毛尖（0362）低見0.02元，收報0.022元，跌4.35%；稻草熊（2125）低見1.74元，收報1.78元，跌1.66%；百盛商業（3368）低見0.125元，收報0.13元，升0.78%；高鑫零售（6808）低見2.08元，收報2.1元，跌0.47%；勵駿（1680）低見0.27元，收報0.29元，跌1.69%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，美瑞健康國際（2327）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；現代牙科（3600）低見2.28元，收報2.36元，升0.43%；亞信科技（1675）低見10.38元，收報11.34元，升3.28%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.53元，升0.8%；恒隆地產（0101）低見13元，收報13.36元，升0.6%；佳明集團（1271）低見6.5元，收報6.55元，跌5.07%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.69元，跌1.43%；米蘭站（1150）低見0.15元，收報0.15元，跌6.25%；港燈（2638）低見6.91元，收報6.97元，跌0.29%；渝太地產（0075）低見1元，收報1元，跌6.54%。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）平上市高位1.2元，收報1.2元，升33.33%；TCL電子（1070）創52周高，見4.68元，收報4.66元，升11.75%；易還財務（8079）收報0.24元，升11.63%；譽宴（1483）收報1.2元，升9.09%；青瓷遊戲（6633）收報4.95元，升8.32%；龍源電力（0916）收報13.5元，升8%；中國互聯網投資（0810）收報4.12元，升7.85%；南方通信（1617）收報0.129元，升7.5%；中國電力（2380）收報4.47元，升7.45%；華融金控（0993）收報0.139元，升6.92%；敏捷控股（0186）收報0.4元，升6.67%。

下跌異動股，包括，興科蓉醫藥（6833）收報0.4元，跌21.57%；華融（2799）收報0.305元，跌11.59%；利寶閣（1869）收報0.345元，跌11.54%；世紀睿科（1450）收報2.9元，跌9.09%；謝瑞麟（0417）收報0.96元，跌8.57%；四環醫藥（0460）收報1.01元，跌8.18%；博維智慧（1204）收報1.08元，跌7.69%；藍鼎國際（0582）收報0.177元，跌6.84%；愛高集團（0328）收報0.041元，跌6.82%；渝太地產（0075）見52周低1元，收報1元，跌6.54%；WAC（8619）收報0.072元，跌6.49%。

 

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