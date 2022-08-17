集團團營業額達297.96億元，按年升15.8%，整體毛利率由2021年上半年的23.6%跌至18.4%，跌幅達5.2個百分點。集團提到，由於期內對物業項目之賬面值進行覆核並計提撇減物業存貨。撇減物業存貨對期內的毛利減少約2.29億元，期內之毛利率亦由該等物業存貨減值前的19.2%，下降至該等物業存貨減值後的18.4%。

上半年中海外宏洋的現金及銀行結餘與受限制的現金及存款合共為304.97億元，淨負債比率為46.9%，較2021年底的35.6%，半年間升達11.3個百分點，集團指會密切監察集團的財務狀況，以確保經營規模和業務的健康發展。

另一方面，根據內地「三條紅線」的房地產金融監管政策，集團在上半年底剔除預收款後的資產負債率為68.2%，較去年底的69.4%微跌1.2個百分點﹔現金短債比為1.4倍，2021年底為1.6倍，集團未觸碰任何一條紅線，維持為「綠檔」企業。集團可動用而仍未提取之銀行信貸額104.37億元。

土儲方面，中海外宏洋的聯營公司和合營公司於內地擁有土地儲備的樓面面積共達2733.6萬平方米，其中214.82萬平方米由聯營公司和合營公司持有。

而對人民幣貶值的影響，期內人民幣兌港幣貶值約4.4%，集團資產淨值因貨幣轉換減少7.97億元，集團指，其貸款總額中，人民幣及港幣/美元分別佔63%及37%，在考慮債務融資結構後，人民幣之匯率波動對集團構成外匯風險。集團將繼續加強外匯風險管理，在平衡財務成本及風險下，管理層緊按市場變化去優化貸款組合內不同幣種的比例。集團會繼續不斷緊密監察人民幣匯率的波動，若有需要，亦會再調整人民幣與港幣/美元借貸之比例，以減輕外匯帶來的風險。

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